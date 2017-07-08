Umut Mürare'den 15 Temmuz anısına müthiş türkü... Bizde Ömer Halisdemirler bitmez

Mürare, Türkülerin Anadolu insanının özünü oluşturduğuna işaret ederek, '15 Temmuz sürecinde yaşananları herkes kendi alanında anlatmaya çalıştı ve anlatmaya devam ediyor. Benim anladığım dil müzik. O yüzden ben de bunu söze, müziğe döktüm. O günün bende bıraktığını müzikle ifade ettim.' diye konuştu.