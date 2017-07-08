Umut Mürare'den 15 Temmuz anısına müthiş türkü... Bizde Ömer Halisdemirler bitmez
Sanatçı Umut Mürare, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz gününü, söz ve müziği kendisine ait olan '15 Temmuz Türküsü'yle anlattı.08 Temmuz 2017 Cumartesi 17:27
Mürare, Türkülerin Anadolu insanının özünü oluşturduğuna işaret ederek, '15 Temmuz sürecinde yaşananları herkes kendi alanında anlatmaya çalıştı ve anlatmaya devam ediyor. Benim anladığım dil müzik. O yüzden ben de bunu söze, müziğe döktüm. O günün bende bıraktığını müzikle ifade ettim.' diye konuştu.