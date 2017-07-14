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15 Temmuz afişindeki gizli mesaj!

Günlerdir tartışılan Cumhurbaşkanlığı'nın hazırlattığı 15 Temmuz afişleri gizli bir mesaj barındırıyor.

14 Temmuz 2017 Cuma 10:19
15 Temmuz afişindeki gizli mesaj!

Cumhurbaşkanlığı'nın 15 Temmuz'un yıl dönümü için hazırlattığı afişler bazı kesimle tarafından eleştirildi. Bir kaç gündür bazı köşe yazarları sürekli olarak konuyu gündemlerine taşıdı. Eleştirilerin ortak noktası Türk askerinin görsellerde 'zelil durumda' göstermek olarak yazıldı. 

Hatta Cumhurbaşkanlığı'nın 15 Temmuz afişleri üzerinden kirli bir kampanya başlatan sosyal medya teröristleri FETÖ'nün ekmeğine yağ sürer bir duruma geldi. Afişleri üzerinden başlayan tartışmayı FETÖ'ye yakın isimler körüklendirdi. Tartışma özellikle Twitter üzerinden büyütülmeye çalışıldı ve atılan twitlerin özellikle FETÖ'cülerin yuvası olan ABD ve Avrupa'dan olduğu dikkatlerden kaçmadı.

AFİŞTEKİ SUBLİMİNAL MESAJ

Günlerdir tartışılan afişlerde kullanılan askerin Irak'ta çekilmiş bir ABD askerine ait olduğu ortaya çıkmıştı. Bu bilginin ortaya çıkması sonrası bazı gazeteler afişler çalıntı demişti ama Habertürk yazarı Fatih Altaylı konunun farklı bir boyutuna dikkat çekti.

"O fotoğrafta görülen asker, bir Amerikan askeri.

O ağlayan asker, Irak’ta çekilen ve daha sonra Pulitzer Ödülü kazanan bir fotoğrafta da yer alan Amerikalı bir asker. Türk askeriyle hiç ama hiç alakası yok.

Türk askeri olmayan bir askerin “zelil!” durumdaki görüntüsünden, Türk askeri niye rahatsız olsun ki?

“Peki bu fotoğrafın Türkiye’deki darbeyle ne alakası var?” diye sorabilirsiniz.

Bence orada subliminal bir mesaj verilmek isteniyor.

ABD’nin ve Pentagon’un darbedeki rolü vurgulanıyor.

Yani ilan diyor ki: “Bu darbenin içinde ABD Genelkurmayı da var.”

Bunu açık açık söyleyemedikleri için de çok ünlü bir fotoğrafta yer alan, yani Türk askeri olmadığını herkesin bildiği bir askeri kullanmışlar."


(Haber7)
Haber Tarihi: 14 Temmuz 2017 Cuma 10:19
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