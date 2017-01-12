15 tatil ne zaman? Ertelendi mi? İşte cevabı

Milyonlaraca veli ve öğrencilerde karne heyecanı başladı. Okullar ne zaman kapanacak sorusu merak edilirken kar yağışı nedeniyle 3 gün tatil yapan öğrencilerin aklına ''15 tatil ertelendi mi'' sorusu gelmeye başladı. Peki 15 tatil ne zaman başlayacak? Öğrencilerin merakla beklediği soruların cevapları ve 15 tatil için önemli tavsiyeleri yeniakit.com.tr'de bulabilirsiniz. İşte ayrıntılar...

15 TATİL ERTELENDİ Mİ? NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Her yıl okulların farklı tarihlerde başlaması nedeniyle kapanış tarihlerinde gösterilen değişiklik, bu yıl da geçtiğimiz seneye göre bu tarihin 1 hafta farketmesine neden olacak. Bu yıl Öğrencilerin tarihini merak ettiği 15 tatil, 16 gün olacak. Geçtiğimiz yıl gündeme gelen sömestr tatilinin 30 gün olacağı konusu, dönemin Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı tarafından yalanlanmıştı. Aynı durum bu yıl da geçerliliğini sürdürüyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl yayımlanan iş takviminde okulların ne zaman kapanacağı bilgisine yer verildi. 2016/2017 eğitim-öğretim sezonuna 19 Eylül Pazartesi günü başlayan öğrenciler, bu sezonun yarıyıl tatiline 20 Ocak Cuma günü başlayacak. Toplam 16 gün sürecek tatil, 06 Şubat Pazartesi günü okulların açılması ile son bulacak. İşte konuyla alakalı Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) iş takviminde yayımlanan bilgilerin tamamı;

15 TATİL İÇİN TAVSİYELER

Uzmanlar 20 Ocak Cuma günü ile başlayacak olan 15 Tatil için öğrencilere tavsiyelerde bulunuyor. Peki nedir bu tavsiyeler? Öncelikle bir tatil programı hazırlanmalıdır. Aile ile birlikte tatil süresi geçirilmelidir. 15 Tatil süresi boyunca rehavete kapılarak ders çalışma aksatılmamalı, gerekli konu tekrarları yapılmalıdır. Gün sonunda, haftanın sonunda ya da dönem sonunda öğrencinin ulaşmayı hedefleri belirlemesi gerekmektedir. Ders çalışmasında konu tekrarları yapılarak eksik olan konular tamamlanmalıdır. Yeni konulara çalışılmalıdır. Tatil süresince bol bol kitap okumaya özen gösterilmelidir. Ders çalışma ve kitap okumanın yanı sıra dinlenmeye ve gezmeye de yeterli bir zaman ayrılması gereklidir. Veliler tarafından ise öğrencilere tatil boyunca faydalanabileceği sinema, tiyatro, konser, spor gibi sosyal faaliyetler sunulmalıdır.

VERİMLİ BİR 15 TATİL İÇİN YAPILACAKLAR

Gittikçe kısalmaya başlayan günler ve akademik performans baskısı nedeni ile öğrenciler dönemi verimli geçirmekte zorlanmaktadırlar. Kuzey yarım küre içerisinde 21 Aralık tarihine kadar günler kısaldığı için öğrenciler sabah okula giderken gün henüz aydınlanmamış durumda olmaktadır. Bu da haliyle öğrencilerin uyku düzenlerinde bir bozukluğa sebep olduğu gibi aynı zamanda yorgunluk ve motivasyonda bir düşüş oluşturmaktadır. Bu yüzden bu süreçte uyku düzenine dikkat edilmelidir. Uzmanlar tarafından öğrenciler için 8-9 saat uyku yeterli görülmektedir. Bir diğer önemli şey ise spordur. Öğrencilerin hem zihinsel sağlıkları hem de motivasyonlarının yüksek seviyede olmasında önemli bir yere sahiptir. Öğrenci sevdiği sporları yapabileceği gibi gün içerisinde 20 dakikalık bir yürüyüş bile kendisini iyi hissettirecektir. Günlerin kısalması ve güneşin geç doğması öğrencilerin yataktan zor çıkmasına sebep olmakta bu da öğrencilerin genellikle kahvaltı yapmasını önleyen bir durum teşkil etmektedir. Kahvaltı konusuna dikkat edilmelidir. İyi bir kahvaltı gün boyu ihtiyaç duyulan enerjiyi sağlamada önemli bir rol oynamaktadır. Yine veliler çocuklarının üzerlerine gitmemelidirler. Veliler çocuklarını yargılayıp onlar üzerinde baskı kurabilmekteler bunu yapmamaları gerekmektedir. Bunun yerine öğrencinin yanında yer alarak öğrencinin performansını geliştirmesi yönünden yapıcı önerilerde bulunmaya özen gösterilmesi gerekmektedir.

İşte 2017 yılında öğrencilerin yararlanabileceği resmi tatiller;

Yılbaşı: 1 Ocak 2017-Pazar

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan 2017- Pazar

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs 2017- Pazartesi

Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2017- Cuma

Ramazan Bayramı: 25-26-27 Haziran 2017

Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2017- Çarşamba

Kurban Bayramı: 1-2-3-4 Eylül 2017

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2017- Pazar