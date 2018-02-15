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15 Şubat 'Patronlar Günü' ilan edildi

Patronlar Platformu 15 Şubat'ı dünya patronlar günü ilan etti.

15 Şubat 2018 Perşembe 16:41
15 Şubat 'Patronlar Günü' ilan edildi

'Patronlar Platformu', Türkiye'de farklı sektörlerden patron düzeyindeki 100 iş adamını bir araya getirdi.

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) birbirlerinin iş hacminden ve referanslarından faydalanmak, iş geliştirmek, girişimcilik ruhunu daha da ilerilere taşımak amacıyla kurulan platform, 15 Şubat'ı Dünya Patronlar Günü olarak ilan etti.

Bu günü özel bir etkinlik ile duyuran Platform'un davetinde, BMC Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak yılın en iyi patronu seçildi. Sahnede ödülünü alan Sancak, patronların sık sık bir araya gelmesini sağlayan 'Patronlar Platformu' gibi oluşumların desteklenmesini gerektiğini söyledi.

Haber Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 16:41
  1. 15 Şubat
  2. Patronlar platformu
  3. 15 Şubat Patronlar Günü
  4. BMC Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak

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