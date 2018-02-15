15 Şubat 'Patronlar Günü' ilan edildi

'Patronlar Platformu', Türkiye'de farklı sektörlerden patron düzeyindeki 100 iş adamını bir araya getirdi.

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) birbirlerinin iş hacminden ve referanslarından faydalanmak, iş geliştirmek, girişimcilik ruhunu daha da ilerilere taşımak amacıyla kurulan platform, 15 Şubat'ı Dünya Patronlar Günü olarak ilan etti.

Bu günü özel bir etkinlik ile duyuran Platform'un davetinde, BMC Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak yılın en iyi patronu seçildi. Sahnede ödülünü alan Sancak, patronların sık sık bir araya gelmesini sağlayan 'Patronlar Platformu' gibi oluşumların desteklenmesini gerektiğini söyledi.