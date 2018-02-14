1.5 milyon istihdam için ilk adım

NEVZAT ORBAY Tamamı bitiğinde 200 milyon yolcuya hizmet verecek olan İstanbul’un yeni havalimanı istihadamda lokomotif rol alacak.

-Yeni açılacak hatlarla birlikte uçuş noktasını genişletecek olan Türk Hava Yolları, ikinci kaptan alımı için harekete geçti. 2018 yılında 7 bin personel alacağını açıklayan Türk Hava Yolları, ikinci kaptan, altyapı ve operasyon personeli, proje yöneticisi, iş analisti, mobil yazılım uzmanı gibi alanlarda personel alımı yapacak. THY, resmi internet sitesinde başvuru kabulüne başladı.

-Havalimanının inşaatını ve 25 yıllık işletmesini üstenen İGA, tüm birimleri tamamlandığında 200 milyon yolcuyu ağırlayacak olan alan için ilk etapta 3 bin 500 güvenlik elamanının başvurularını kabul etmeye başladı. Yeni güvenlik personeline ücretsiz lojman ve özel sosyal alan gibi imkânları da sunacak olan şirket, bu hizmetleri verecek olan sektörlerin temsilcileri ile de temasta. Başta yönetim, ve muhasebe olmak üzere insan kaynakları, teknik bakım, onarım ekipleri ile temizlik ve diğer hizmetler için yeni personel alımı yapılacak.

-Pegasus Hava Yolları, bin 400 pilot, kabin memuru ve yer işletme operasyonları için personel alımı yapacak.

-3. havalimanının hizmete girmesi ile diğer sektörlerin de bölgeye ilgisi artacak. Başta ulaşım, konaklama, yeme-içme, lojistik olmak üzere pek çok sektör için bölgede yeni iş imkanları sağlanacak.

-Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi, yeni havalimanına hazırlık amacıyla yılbaşında 350 bin lira değerindeki lüks taksilerin deneme seferlerine başladı. Yeni havalimanındaki ihtiyacı karşılamak için taksi sayısında artış yapılacak. Kooperatif yetkilileri, 7/24 hizmet sunan taksiler için yeni şoförlere ihtiyaç duyulacağını belirtiyor.

-Yer hizmeti, temizlik ve güvenlik hizmeti veren ISS, saha, yönetim ve destek pozisyonları için 10 bin personel alımı yapacak.

150 BİN MEMUR İÇİN GERİ SAYIM

Geçtiğimiz yıl başlatılan istihdam seferberliği bu yıl ‘+2 istihdam’ sloganıyla sürüyor. 2018 yılında yaklaşık 150 binin üzerinde memur alımı beklenirken, ‘Torba yasa tasarısı’nın Meclis’ten geçmesinin ardından terörle mücadelede ölen sivillerin yakınlarına iki kadro, maden kazalarında ölenlerin yakınlarına devlette bir kadro verecek. ‘Torba’da ayrıca prim ve vergi teşvikleri gibi istihdamı artıracak yeni düzenlemeler de yer alıyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NA 56 BİN PERSONEL

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, 56 bin personel alacaklarını açıkladı. Bakanı Demircan’ın açıklamasına göre 2018 yılında 27 bin ebe, hemşire ve sağlık personeli, 19 bin işçi, yaklaşık 10 bin civarında da doktor alınacak.

25 BİN ÖĞRETMEN ATANACAK

Türkiye’de atama bekleyen öğretmen sayısı 400 bin civarında. Geçtiğimiz günlerde öğretmen atamaları hakkında açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, öğretmen açığı sayısının 109.238 olduğunu belirtti. Yılmaz ayrıca şubatta yapılacak atama sayısının 20 binden 25 bine çıkarıldığını açıkladı.

YENİ HAVALİMANI 5 MİLYON KİŞİYE 'DOKUNACAK'

İlk etabı 29 Ekim 2018’de hizmete girecek olan 3. Havalimanı ilk etapta 100 bin, bittiğinde ise 225 bin kişiye iş imkânı sağlayacak. Çevresinde oluşacak ulaşım, konaklama, yeme-içme, lojistik sektörlerine bağlı işletme ve şirketlerle birlikte bu sayının 1 milyon 500 bini bulması bekleniyor. Aileleriyle birlikte dev proje sayesinde ekmek yiyenlerin sayısı 5 milyona yaklaşacak.

YENİ CAZİBE MERKEZİ

Yeni havalimanının özellikle konaklama ve turizm şirketleri için yeni cazibe merkezi olması bekleniyor. Bölgede yaşanacak konaklama ihtiyaçları için yeni otellerin yapılacak olması, hem inşaat sektörü hem de bittiğinde hizmet sektöründe yeni iş imkanları sunacak. Bölgenin başta ulaşım, konaklama, turizm, yeme-içme, fuar-konferans, lojistik ve sağlık sektörlerine yeni iş ve istihdam oluşturması bekleniyor.

MALİYE BAKANLIĞI’NA 2 BİN PERSONEL

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Maliye Bakanlığı’na 2 bin personelin alınacağını duyurdu. Bozdağ, “Maliye Bakanlığımıza bin gelir uzmanı, bin de denetim elemanı alınması konusunda kanuna düzenleme koyulması hususunda yetki verildi” açıklamasında bulundu.