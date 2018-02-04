Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

15 günlük bilanço belli oldu: Pentagon 93, TSK 0

ABD terör örgütü YPG ile gerçekleştirdiği Rakka operasyonunun ilk 15 gününde 93 sivili katlederken, TSK’nın Afrin operasyonunda herhangi bir sivil kaybı yaşanmadı.

04 Şubat 2018 Pazar 12:29
15 günlük bilanço belli oldu: Pentagon 93, TSK 0

ABD, 6 Haziran 2016’da PKK’yı da yanına alarak Rakka’ya operasyon düzenledi. İlk 15 günde 93 ilk bir ay içinde 300’den fazla sivili katletti. Yalnızca 26 Temmuz gecesi çoğu kadın ve çocuk 86 sivil ABD bombalarıyla öldürüldü. TSK öncülüğündeki Afrin Harekatı’nda ise 400’den fazla terör hedefi vurulmasına rağmen herhangi bir sivil kaybı yaşanmadı.

Yeni Şafak

Haber Tarihi: 04 Şubat 2018 Pazar 12:29
  1. ABD
  2. Rakka
  3. TSK

YORUM YAZ

  • Rabia Zafer Rabia Zafer 1 sa önce
    Gerçekte Kimler Sivilleri Öldürüyor, Dünya Görsün.
  • HakkıHakkı1 sa önce
    Gözlerim yaşardı...
  • AhmedAhmed1 sa önce
    Almanya'nın terör sevici milletvekilleri, Türkiye sivilleri katlediyor diye çığırtkanlık yapanlar buna ses çıkartın , ABD ' yı protesto edinde bir görelim. Sizin derdinizi biliyoruz.
  • ErenEren2 sa önce
    Türk bilim adamları ve silah üreticilerini kutluyorum. Bir mermi yapmışlar hedefdekinin sivilmi yoksa savaşan birimi olduğunu ayırdediyor, bomba yapmışlar kimi parçalayıp öldüreceğini biliyor. Süper akıllı teknolojilerini geri kalmış ülkelerede verseler sivil insan ölümlerini azaltırlar. Başarılarının devamını ve dünyamıza hayırlara vesile olmasını tüm insanlık adına diliyorum.
  • Zeytin ŞifadırZeytin Şifadır2 sa önce
    Amerikayla senkronize içimizdeki barışseverlere duyurulur.Duyarlarmı dersiniz?
  • AbdoAbdo2 sa önce
    Baş çıban israelin somurge p.çi abd nin gerçek yüzü. Bunlar insan kanıyla beslenen mahluklar. Allah cezalarını muhakkak verecektir. Bunlar allahsız ,dinsiz , kitapsız mahluklar.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Diyanet'ten yeni 'Adnan Oktar' açıklaması
  1. Diyanet'ten yeni 'Adnan Oktar'..
  2. Sina Yarımadası'nda bombalı saldırı!
  3. Başbakan Yıldırım kritik bölgede
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Avrupa'da..
  5. Terör destekçisi ABD için harekete..
  6. 'Avrupa'da benden kıdemlisi yok!'
  7. Bakan Zeybekci'den 'Bitcoin' uyarısı
  8. Ordu'da eşini başına odunla vurarak..
  9. Kripto para piyasasında 700 bin lira..
  10. İstanbul'da lodos çatı uçurdu
  11. Başbakan Binali Yıldırım Hatay’da
  12. Türk mühendisler üretti! İnsansız hava..
  13. Şahin: Sosyal politika meselesi çok..
  14. Eşini öldürüp röportaj vermişti! Bugün..
  15. Burseya Dağı’ndaki terk edilmiş..
  16. Teröristlerin bir yalanı daha çürütüldü!
  17. YPG'li terörist Şanlıurfa'da yakalandı!
  18. Trabzon'da kilise bahçesinde..
  19. TIR'ın dorsesindeki 8 ton cam yola..
  20. İtalya'daki ırkçı saldırgan cezaevine..
CHP Genel Başkanını seçti
CHP Genel Başkanını seçti
Erbakan uygulamıştı! O sistem geri dönüyor
Erbakan uygulamıştı! O sistem geri dönüyor
'Bir elle rabia bir elle bozkurt olmaz'
'Bir elle rabia bir elle bozkurt olmaz'
Sözcü Gazetesinden Hz. Peygamber'e hakaret
Sözcü Gazetesinden Hz. Peygamber'e hakaret
İdlib'de savaş uçağı düşürüldü!
İdlib'de savaş uçağı düşürüldü!

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 04.02.2018
Bir CHP klasiği, kurultayda rezalet!
Bir CHP klasiği, kurultayda rezalet!
ABD 6 askerimizi şehit etti!
ABD 6 askerimizi şehit etti!