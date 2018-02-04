15 günlük bilanço belli oldu: Pentagon 93, TSK 0

ABD, 6 Haziran 2016’da PKK’yı da yanına alarak Rakka’ya operasyon düzenledi. İlk 15 günde 93 ilk bir ay içinde 300’den fazla sivili katletti. Yalnızca 26 Temmuz gecesi çoğu kadın ve çocuk 86 sivil ABD bombalarıyla öldürüldü. TSK öncülüğündeki Afrin Harekatı’nda ise 400’den fazla terör hedefi vurulmasına rağmen herhangi bir sivil kaybı yaşanmadı.

Yeni Şafak