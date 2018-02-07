Myanmar ve Bangladeş hükümetinin imzaladığı geri dönüş anlaşmasına rağmen Arakanlı Müslümanlar,topraklarından koparılmaya devam ediliyor.

Sosyal medyada yayımlanan bir videoya, Arakan'ın Rathidaung bölgesinden kaçarak Bangladeş sınırına gelen Arakanlı Müslümanların dramı yansıdı.

15 gündür aç susuz halde bekliyorlar

Arakan'dan Bangladeş'e geçmek için yeterli miktarda paraları olmayan Arakanlı Müslümanlar, 15 gündür Maungdaw bölgesindeki Dang Khali sahilinde aç ve susuz halde beklediklerini dile getirdi.

Arakanlı Müslümanlar, Bangladeş'e geçmek için seslerini duyurmak istediklerini ifade etti.

"Arakan'daki Müslümanlar açık cezaevinde"

Avrupa Rohingya Konseyi (ERC) Başkanı Dr. Hla Kyaw da AA muhabirine yaptığı açıklamada, Buthidaung bölgesinden yüzlerce kişinin Bangladeş'e geçmek için yollara düştüğünü kaydetti.

Uluslararası baskılara rağmen Myanmar hükümetinin tüm "Arakanlı Müslümanları tamamen yok etme" planını değiştirmediğini ifade eden Kyaw, "Bu nedenle Myanmar, Arakanlı Müslümanların hareket özgürlüklerini, geçim kaynaklarını, eğitim ve sağlık hizmetlerini tamamen kısıtlama gibi politikalarını uyguluyor. Arakan'daki Müslümanlar açık cezaevinde. Bu nedenle kaçmaktan başka çareleri yok." değerlendirmesinde bulundu.

ASEAN'dan krize çözüm çağrısı

Öte yandan Associated Press (AP) ajansının haberine göre, Singapur'da bir araya gelen Güneydoğu Asya Ulusları Birliği (ASEAN) üyesi ülkelerin dışişleri bakanları da bugün yaptıkları açıklamada, Arakanlı Müslümanlar krizine bir an önce çözüm bulunması konusundaki çağrılarını yineledi.

Arakanlı Müslümanların eve dönüş bilmecesi sürüyor

Myanmar ve Bangladeş hükümetleri, Arakanlı Müslümanların topraklarına dönüşü için 23 Kasım 2017'de anlaşma imzalamıştı.

Anlaşmaya göre Myanmar'a dönmek isteyenler, Bangladeş'e geçmeden önce Myanmar'da yaşadıklarına dair belge sunmak zorunda ancak 1982'de vatandaşlık hakları ellerinden alınan Arakanlı Müslümanların Myanmar'da kayıtlarının bulunmaması ciddi sorun yaratıyor.

Anlaşmada, Bangladeş'e geçen Arakanlı Müslümanlara bu ülkede Birleşmiş Milletler (BM) tarafından verilen belgelerin de Myanmar hükümetinin "onay" sürecinden geçmesi gerektiği belirtiliyor.

Ayrıca anlaşmanın imzalanmasından itibaren 2 ay içerisinde Arakanlı Müslümanların topraklarına dönüşünün başlaması gerekiyordu. Daha sonra Arakanlı Müslümanların eve dönüş sürecinin ertelendiği duyuruldu ve bugüne kadar herhangi bir geri dönüş olmadı.

665 bin Arakanlı Banladaş'e sığındı

BM'nin açıkladığı son verilere göre, geçen yıl 25 Ağustos'tan bu yana Myanmar'daki şiddetten kaçan 655 bin Arakanlı Müslüman Bangladeş'e sığındı. Arakan'da 1970'lerde yaklaşık 2 milyon Müslüman'ın yaşadığı tahmin edilirken, sistematik saldırılardan kaçış nedeniyle bu sayı 350 binin altına geriledi.

Uydu görüntülerine göre 350'den fazla köy yakıldı

Öte yandan uluslararası insan hakları kuruluşlarının yayınladığı uydu görüntülerine göre, bölgede Müslümanlara ait 350'den fazla köy yakıldı.