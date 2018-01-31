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15 darbeciye ağırlaştırılmış müebbet istemi
FETÖ'nün darbe girişiminde FSM Köprüsü'nün kapatılmasına ilişkin davada, 15 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.
31 Ocak 2018 Çarşamba 20:25
AYRINTILAR GELİYOR...
Haber Tarihi: 31 Ocak 2018 Çarşamba 20:25
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