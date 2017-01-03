15 Boko Haram üyesi öldürüldü

Nijer'de Boko Haram'ın 15 mensubu güvenlik güçlerince öldürüldü.

15 Boko Haram üyesi öldürüldü
Eklenme: 03 Ocak 2017, 13:14
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Nijer'de Boko Haram'ın 15 mensubu güvenlik güçlerince öldürüldü.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Mustafa Ledru, ulusal televizyonda yaptığı açıklamada, Boko Haram'ın, ülkenin güneydoğusunda Barwa bölgesindeki güvenlik birimlerinin yerleşkesine hafta sonu saldırı düzenlediğini belirtti.

Ledru, askerlerin saldırıya karşılık vermesiyle çıkan çatışmada, 15 Boko Haram üyesinin öldürüldüğünü ve birinin sağ olarak ele geçirildiğini, çatışmada 3 askerin öldüğünü ve 7 askerin de yaralandığını söyledi.

Öte yandan Nijer İçişleri ve Güvenlik Bakanı Muhammed Bazum, geçen hafta güvenlik güçlerine teslim olan Boko Haram üyesi 31 gence yönelik yasal işlem başlatılmayacağını söyleyerek teslim olmayı kabul eden örgüt üyeleri için entegrasyon programı oluşturacaklarını duyurmuştu.

Devlet Başkanı Mahamadu Issufu da yeni yıl mesajında, teslim olmak isteyen Boko Haram mensuplarının zarar görmeyeceğini ve topluma entegre edileceğini ifade etmişti.

 
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