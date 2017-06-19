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15 bin kibritin üstünde stres çarkını döndürdü!

WowShow adlı YouTube kanalı yanmakta olan 15 bin kibritin üstünde stres çarkını döndürdü.

19 Haziran 2017 Pazartesi 18:38
Haber Tarihi: 19 Haziran 2017 Pazartesi 18:38
  1. WowShow
  2. youtube
  3. kibrit
  4. stres çarkı
  • OrhanOrhan12 sa önce
    Her videoda aynı reklamı izlemekten gina geldi
  • Açılmayan videoAçılmayan video15 sa önce
    Kaç değişik cihazda denediysem hicbirinde reklamdan sonra video açılmıyor. Ve bu tüm videolu haberlerinizde haftalardır ayni şekilde devam ediyor. Web sorumlusu ne is yapıyor orada.
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