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Oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
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15 bin kibritin üstünde stres çarkını döndürdü!
WowShow adlı YouTube kanalı yanmakta olan 15 bin kibritin üstünde stres çarkını döndürdü.
19 Haziran 2017 Pazartesi 18:38
Haber Tarihi: 19 Haziran 2017 Pazartesi 18:38
WowShow
youtube
kibrit
stres çarkı
Ad Soyad
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Orhan
12 sa önce
Her videoda aynı reklamı izlemekten gina geldi
Açılmayan video
15 sa önce
Kaç değişik cihazda denediysem hicbirinde reklamdan sonra video açılmıyor. Ve bu tüm videolu haberlerinizde haftalardır ayni şekilde devam ediyor. Web sorumlusu ne is yapıyor orada.
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