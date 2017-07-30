1400 rakımlı yaylada Türk-Gürcü kültürü yaşatıldı

Artvin'in Şavşat ilçesinde "20. Satave Gevrek Festivali" gerçekleştirildi.

İlçeye bağlı 1400 rakımlı Satave Yaylası'nda, Türk Gürcü kültürünü yaşatmak ve birlik beraberliği artırmak amacıyla düzenlenen festivale, AK Parti Artvin Milletvekili İsrafil Kışla, Şavşat Kaymakamı Mesut Gazi Ambarcı, Şavşat Belediye Başkanı Ahmet Sinan Öztürk, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Gümüş, Artvin Orman Bölge Müdürü Selim Gurbetoğlu ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Sınır komşusu Gürcistan'la olan bağlar nedeniyle yöre halkı tarafından "Gürcü Festivali" olarak da bilinen festivale, Türkiye'nin farklı illerinden katılan yüzlerce kişi, yöresel sanatçılarının Türkçe ve Gürcüce seslendirdiği şarkı ve türküler eşliğinde horon oynadı.

Etkinliğe katılanların bir kısmı festival alanında eğlenirken bir kısmı da ormanlık alanlarda kurdukları çadırlarda mangal yaparak temiz hava ve doğanın keyfini çıkardı.

Festivalde vatandaşlara, etkinliğe adını da veren, gözlü ekmek olan "gevrek" ikram edildi.

Milletvekili Kışla, gazetecilere yaptığı açıklamada, festivallerin yöredeki birlik, beraberlik ve kaynaşma adına çok önemli olduğunu belirterek, "Festival vesilesiyle gurbetteki birçok hemşehrimiz ilçeye geliyor. Buradaki akrabalarıyla hasret gideriyor." dedi.

Kışla, Satave Yaylası'nın da yer aldığı İmerhev Vadisi'ndeki köylerde yaşayan vatandaşların çoğu Gürcü kökenli olduğu için festivale Gürcü Festivali de denildiğini ifade etti.

Belediye Başkanı Öztürk de "Sakin Şehir" unvanına sahip Şavşat'ın her mevsim yerli ve yabancı çok sayıda turisti ağırladığına işaret ederek, "Yaz mevsimlerinde ilçemize gelen turist sayısı diğer aylara göre çok daha fazla oluyor. Bunda yayla festivallerimizin etkisi oldukça fazla. Bugün de burada Satave Gevrek Festivali nedeniyle yurt içi ve yurt dışından gelen binlerce vatandaşımızla bir aradayız." dedi.

"Artvin'de yıl boyunca farklı tarihlerde 59 festival yapılıyor"

İl Kültür Turizm Müdürü Gümüş ise Artvin'de yıl boyunca farklı tarihlerde 59 festival yapıldığını ifade ederek, Satave Gevrek Festivali'nin, bu festivaller arasında en önemli üç taneden biri olduğuna dikkati çekti.

Gümüş, hedeflerinin Artvin'den göçen ve Türkiye'nin değişik illerinde yaşayan insanların bu kültür sanat etkinliklerine katılarak köklerini, geçmişlerini unutmamalarını sağlamak olduğunu da vurguladı.

Şavşat'ta kültür sanat faaliyetlerinin yanı sıra yayla ve ev pansiyonculuğunun gelişmesi için de çalışmalar yaptıklarını anlatan Gümüş, "Artvin'in 315 köyünün yaklaşık 120'si yayla ve ev pansiyonculuğuna uygun. Özellikle Şavşat'ın Meydancık bölgesi alternatif turizm için çok uygundur. Yayla ve ev pansiyonculuğu vesilesiyle bölgede turizmi canlandırmak istiyoruz." diye konuştu.

Gümüş, 2017 yılının ilk 6 ayında Artvin'e 65 bin turist geldiğini belirterek Sarp Sınır Kapısı'ndan da günlük 19 bin civarında girişi çıkış yapıldığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA