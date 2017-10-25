140 bin eleman aranıyor

İŞKUR aracılığıyla 17 günde yaklaşık 35 bin kişi iş buldu. Halen firmalar, 107 bin 600 personel alımı için de ilan vermiş durumda. Kamuda da sadece 3 kurum 31 bin 111 personel alımı için başvuruları kabul ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı istihdam seferberliğiyle 2 milyonu aşkın kişi iş sahibi olurken; hem özel sektör hem de kamu eleman alımlarına devam ediyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), 17 günde yaklaşık 35 bin kişinin iş sahibi olmasına aracılık etti.

İŞKUR'daki açık iş sayısı bu sürede 142 binden 107 bin 600'e indi. İşverenler, halen 107 bin 600 eleman arıyor. En çok eleman aranan alanların başında ise beden işçiliği geliyor. Türkiye genelinde işverenler 32 bin 326 beden işçisi arıyor. Firmalar, 4 bin 354 satış danışmanı, 2 bin 903 garson, 2 bin 690 makineci (dikiş), 2 bin 490 güvenlik görevlisi, bin 459 çağrı merkezi müşteri temsilcisi alımı için İŞKUR'a başvurmuş durumda.

KAMUDA DA ALIM VAR

Kamu kurumları da eleman alımı için başvuruları kabul ediyor. Milli Savunma Bakanlığı 24 bin erbaş ve uzman erbaş, Adalet Bakanlığı bin 500 hakim ve savcı adayı ile 2 bin sözleşmeli personel, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 3 bin 611 sözleşmeli personel alımı için başvuru alıyor. Ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 425 memur alacak.

3.2 MİLYON KİŞİYE İŞ

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2018 bütçesini sundu. Ağbal, "Üç yıllık dönemde 3.2 milyon ek istihdam hedefliyoruz; böylece istihdam 31.4 milyona çıkmış olacak. Teşviklerin bütçeye etkisinin bu yıl 10.8 milyar lira olması bekleniyor. KDV kanunu yerli üretim ve yatırımı teşvik eden bir reforma tabi tutuluyor" dedi.

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