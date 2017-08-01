14 yüzyıllık İbn Verdan Sarayı bombalandı

Esed rejimi ile muhalifler arasındaki çatışmalar bölgedeki tarihi eserlerin de ciddi anlamda zarar görmesine sebep oluyor. Halep ve Hama çevresindeki birçok eser rejimin hava saldırılarına hedef olarak ciddi oranda tahrip olmuştu. Rusya da bölgede tarihi değer taşıyan birçok camiyi bombalayarak tahrip etmişti.



Esed rejimi tarafından bu sefer, Hama'nın doğusundaki çöl bölgesinde bulunan 6. yüzyıldan kalma Bizans eserleri hedef alındı. İbn Verdan Sarayı olarak anılan bu yapılar arasında bir saray, bir kilise ve bir kışla bulunuyordu. 527–565 yılları arasında hüküm süren Bizans İmparatoru I. Justinian tarafından yaptırılan yapıların, Sasani İmparatorluğu'na karşı inşa edilen savunma hattının bir parçası olduğu ifade ediliyordu. Günümüzde Suriye'de bir benzeri olmayan yapı tarzının doğrudan İstanbul kaynaklı olduğu biliniyordu.

Suriye'deki rejim karşıtı muhalif grup Tahriru'ş Şam, hedef alınan tarihi esere ilişkin görüntüler yayınladı. Videoda söz konusu yapıların tarihi anlatılıyor. Yapıların rejim tarafından hedef alındığı belirtiliyor ve kısmen tahrip olan binalar videoda görülebiliyor.



DEAŞ'in rejimden ele geçirdiği Palmira'da tarihi eserleri hedef alması sonrası Suriye rejimi uluslararası arenada kendisini 'meşrulaştırma' imkanı bulmuştu. Kendisine tarihi eserleri koruma misyonu biçen Suriye rejiminin kültürel mirasa karşı işlediği suçların yeterince gündem olmadığı ifade ediliyor.

Mepa News