14 yılda binlerce kişiyi gözetlemiş!

ABD Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan iddianamede, Durachinsky'nin yazdığı Fruitfly isimli virüsle 2003 ile 2017 yılları arasında binlerce bilgisayara sızdığı belirtildi.

Fruitfly ile bilgisayarlara izinsiz giren Durachinsky, yalnzıca hassas verileri çalmakla kalmamış. Sohbet geçmilerini, fotoğrafları ve videoları kullanarak insanlara şantaj yapan siber korsanın, öte yandan insanları web kameraları aracılığıyla gözetlediği iddia edildi.

Adalet Bakanlığı yetkilileri, Durachinsky'nin kurbanlarının bilgisayarlarını bir nevi arama motoru gibi kullandığını ortaya çıkardı. Fruitfly zararlı yazılımı, kullanıcılar pornografik içerikler arattıklarında siber korsanı uyarıyor ve ona kullanıcıya şantaj yapacak malzemeler topluyordu.

Durachinsky'nin yazdığı virüsün Mac bilgisayarlarda da çalıştığının altı çizildi.