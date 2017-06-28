14 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatında, sınır hattındaki üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen, bölücü terör örgütü mensubu 7 terörist etkisiz hale getirildi.



Öte yandan, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Irak sınırında 7 terörist güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Pirinçeken bölgesi Irak sınırında bir mağaranın önünden insansız hava aracı ile terörist görüntüsü alınması üzerine bölgeye hava operasyonu düzenlendi.

Operasyonda 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Kaynak: AA