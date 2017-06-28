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14 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde sınır hattındaki üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 7 terörist etkisiz hale getirildi. Yüksekova'nın Irak sınırında düzenlenen harekatta ise 7 terörist öldürüldü.

28 Haziran 2017 Çarşamba 12:50
14 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatında, sınır hattındaki üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen, bölücü terör örgütü mensubu 7 terörist etkisiz hale getirildi.

Hakkari'de 7 terörist etkisiz hale etirildi

Öte yandan, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Irak sınırında 7 terörist güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Pirinçeken bölgesi Irak sınırında bir mağaranın önünden insansız hava aracı ile terörist görüntüsü alınması üzerine bölgeye hava operasyonu düzenlendi. 

Operasyonda 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. 

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 12:50
  1. Irak
  2. PKK
  3. Hakkari
  4. Yüksekova
  5. Türk Silahlı Kuvvetleri
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