Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

14 saatlik yol 3,5 saate düşüyor!

Ankara ile İzmir arasındaki tren yolcuğunu 14 saatten 3 saat 30 dakikaya düşürecek olan İzmir-Ankara Yüksek Hızlı Tren (YHT) Projesi’nin 2020 yılında tamamlanacağı açıklandı.

13 Ocak 2018 Cumartesi 16:24
14 saatlik yol 3,5 saate düşüyor!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Atila Sertel, verdiği sözlü soru önergesinde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’a "Temeli 2012 yılında atılan İzmir-Ankara Yüksek Hızlı Tren (YHT) Projesi’nde çalışmalar hangi aşamadadır? Çalışmaların şuana kadarki maliyeti nedir? Tamamlandığında maliyeti ne olacaktır? Bu projenin test sürüşleri ve seferlere başlaması için belirlenen tarih nedir" diye sordu. Sertel’in sözlü soru önergesini TBMM’de yanıtlayan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, şunları söyledi:

"İzmir-Ankara Yüksek Hızlı Tren Projesi’nin tüm kesimlerinde altyapı yapım çalışmaları devam etmekte olup altyapı çalışmaları genelinde yüzde 28 fiziki ilerleme sağlanmıştır. Üst yapı ve elektrifikasyon, sinyalizasyon ve telekomünikasyon dediğimiz EST işleri kapsamında da Polatlı, Afyonkarahisar, Uşak kesiminin ihalesi 14/11/2017 tarihinde yapılmış, hattın 2019 yılında tamamlanması, Uşak-İzmir kesimine ait ihalenin ise 2018 yılı içerisinde yapılarak hattın 2020 yılında tamamlanması planlanmaktadır. Proje için şu ana kadar 983 milyon Türk lirası harcanmış olup yaklaşık olarak 8 milyar 340 milyon Türk lirası daha harcanarak proje tamamlanacaktır."

624 kilometrelik Ankara-İzmir YHT hattı, Ankara-Afyonkarahisar, Afyonkarahisar-Uşak ve Uşak-Manisa-İzmir olmak üzere toplam 3 etaptan oluşuyor.

Haber Tarihi: 13 Ocak 2018 Cumartesi 16:24
  1. Cumhuriyet Halk Partisi
  2. Atila Sertel
  • Ali telliAli telli2 sa önce
    Gerici CHP nin hayali bile buhizmetlere ulaşamaz.
  • Ali telliAli telli2 sa önce
    Gerici CHP nin hayali bile buhizmetlere ulaşamaz.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Onbinlerce sivil katliamın eşiğinde
  1. Onbinlerce sivil katliamın eşiğinde
  2. 11 kilo altını çalanlar tanıdık çıktı
  3. O eleştirilere sert çıktı.. Ecdadını..
  4. Cuma namazını Kudüs'te kılacaklar
  5. Trump'ı yerin dibine soktu! 'B.k..
  6. Meteoroloji'den kritik uyarı: Sağanak..
  7. Avrupa ülkesinde patlama! Yaralılar var
  8. Arda Turan, İstanbul'da! İşte ilk..
  9. Feyyaz Uçar TFF 3.Lig ekibiyle anlaştı
  10. Esed rejimi katliam yaptı! Ortalık kan..
  11. BUDO'dan son dakika açıklaması: İptal..
  12. İngiliz teröristlerin cesetleri..
  13. Ve Arda Turan İstanbul'da
  14. Yıldırım: Misliyle karşılık bulacaktır!
  15. Adana'da canlı bomba paniği!
  16. ABD'ye acil çağrı! Resmen tutuştular
  17. Numan Kurtulmuş'tan flaş Abdullah Gül..
  18. Manchester United çıldırdı! Yıldız..
  19. Dünyaca ünlü mağazalar zincirine sert..
  20. Sivas'tan Erzurum'a ilginç çağrı!..
Karamollaoğlu'ndan 2019 seçimleri açıklaması
Karamollaoğlu'ndan 2019 seçimleri açıklaması
Bu ülkede Necdet Sezer’e “Kına yaksın” demek bile...
Bu ülkede Necdet Sezer’e “Kına yaksın” demek bile...
Şoka girdiler... Herkes ölüyor!
Şoka girdiler... Herkes ölüyor!
Burak Yılmaz bombası! İmza an meselesi
Burak Yılmaz bombası! İmza an meselesi
Ortadoğu’nun çıbanbaşı yine devrede! Hedefteki 2 ülke…
Ortadoğu’nun çıbanbaşı yine devrede! Hedefteki 2 ülke…

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 13.01.2018
Sevakin Adası'nda flaş gelişme
Sevakin Adası'nda flaş gelişme
ABD askeri toplantısına saldırı
ABD askeri toplantısına saldırı