14 projeye süper teşvik geliyor

Teşviklerde bölge kısıtlaması olmayacağını ifade eden Bakan Zeybekci, esnafa da KGF destekli kredi imkânı sağlanacağı müjdesini verdi.

Kamuoyunda “süper teşvik” olarak bilinen ‘Proje Bazlı Destek Sistemi’nde bölge ve sektör ayrıntıları netleşti. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye’nin net ithalatçı olduğu ham madde, ara malı ürünlerin üretimini hedefleyen projelerin seçildiğini söyledi.

4 SEKTÖR AĞIRLIKTA

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, kamuoyunda “süper teşvik” olarak adlandırılan Proje Bazlı Destek Sistemi kapsamında toplam yatırım tutarı 80 milyar TL’yi bulan 14 projenin yer aldığını açıkladı.

Bu ay içinde açıklayacakları proje bazlı destek sistemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Zeybekci, bu kapsamda gerçekleştirilecek yatırımların ağırlıklı olarak metalurji, enerji, sağlık, petro-kimya sektörlerinde olduğunu belirtti.

BÖLGESEL KISITLAMA YOK

Zeybekci, “Cari açığın olduğu sektörlere yöneldik. İthal ettiğimiz ürünleri kendimiz üreteceğiz, kendi devlerimizi yaratacağımız projeler hayata geçirilecek” dedi.

Teknoloji transferinin gerçekleşeceği projeler olduğunu belirten Zeybekci, “Sağlıkta önemli projeler var, bu sektörde çok önemli bir teknolojiyi, proje bazlı destek sistemi ile gerçekleştirilecek yatırımlarla Türkiye’ye kazandırıyoruz. Kalp kapakçığından stente kadar pek çok alanda üretim yapılacak” diye konuştu. Proje bazlı destek sisteminde herhangi bir bölgesel kısıtlama bulunmadığını hatırlatan Zeybekci, söz konusu 14 projenin Batı Karadeniz, Doğu Akdeniz civarında yoğunlaştığını, petro-kimya yatırımının ise Doğu Akdeniz’de yapılacağını bildirdi.

ESNAFA KGF TEMİNATLI KREDİ

Bakan Zeybekci, KGF teminatla kredilerle 210 milyar liralık bir büyüklüğün piyasaya sunulduğunu, geri ödemelerin de başladığını aktaran Nihat Zeybekci, şöyle devam etti: “KGF teminatlı kredilerde geri ödemeler başladı. Son derece başarılı gidiyor. Kullandırılan kredilerin geri dönme oranları yüzde 98. Normal bankacılık sistemi içerisindeki performanstan daha yüksek. 2018 yılında da devam edecek. Bu enstrümanı kalıcı hale getiriyoruz. Geçici bir enstrüman değil kalıcı olacak. Bununla ilgili çalışmalarımız da bitti. Birkaç hafta içinde Ekonomi Koordinasyon Kurulu kararı olarak bunu kamuoyuyla paylaşacağız. Yeni düzenlemeyle artık KOBİ’lerimizin bu kredileri kullanma mesafesini daha aşağı indiriyoruz. En küçük esnaf, usta seviyesindeki arkadaşlarımızın da kullanmasını daha uygun hale getiriyoruz.”

EGE'NİN İHRACAT YILDIZI PETKİM'E ÇİFTE ÖDÜL

Türkiye’nin ihracat rekorunda payı olan firmalar birer birer ödüllendiriliyor. SOCAR Türkiye’nin iştiraki Petkim, Ege İhracatçı Birlikleri tarafından gerçekleştirilen ‘İhracatın Yıldızları 2017 Ödül Töreni’nde iki ödülün birden sahibi oldu.

KİMYA SEKTÖRÜNÜN ÖNCÜSÜ

2017 yılında gerçekleştirdiği 671 milyon dolarlık ihracatla Ege Bölgesi’nin “En Fazla İhracat Gerçekleştiren Firması” unvanını alan Petkim; Ege İhracatçı Birliği üyeleri arasında yapılan değerlendirme sonucu ise bölgede “Kimya Sektörünün En Fazla İhracat Gerçekleştiren Firması” ödülünü kazandı.

BAKAN ZEYBEKCİ PLAKET VERDİ

İhracatın Yıldızları ödüllerini Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin elinden alan Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov, ”Ege Bölgesi’nin en büyük ihracatçısı unvanına sahip olmak, gelecekteki hedeflerimize ulaşmamızda bize yol gösterici olacak” dedi.