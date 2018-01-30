Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

14 milyon kişiye gönderildi! 2 gün kalınca bankalar harekete geçti

BDDK'nın 17 Ağustos'tan 31 Aralık'a ardından da 31 Ocak'a uzattığı internetten kredi kartı ile alışverişe tanınan onay süresinde sona geldi.

30 Ocak 2018 Salı 10:18
14 milyon kişiye gönderildi! 2 gün kalınca bankalar harekete geçti

Milyonlarca kart sahibine 2 kez tanınan süre uzatımında sona gelindi. Yeni bir süre uzatımının daha olmayacağı onay işleminde kart sahiplerinin bankaların uygulamalarından, telefonla (Arama ya da SMS) veya şubeye giderek bu işlemi gerçekleştirebilecek. 2 gün içinde söz konusu işlemi yapmayan kartların internet üzerinden alışveriş işlemleri 1 Şubat Perşembe günü itibariyle tamamen işleme kapatılacak.

14 MİLYON ONAYSIZ KART VAR

Türkiye'de 45 milyon banka kartı bulunuyor. Yenisafak.com'un BDDK'dan aldığı son rakamlara göre ise 45 milyon kart içinden şimdiye kadar 31 milyon kart için talep alındı. İnternetten alışveriş için 'Onay' alınamayan kart sayısı ise 14 milyon olarak belirtiliyor. 14 milyon kartın kullanım alışkanlıklarına bakıldığında bu rakamın 3'te 1'i yani 5.5 milyonu ile internet üzerinden alışveriş yapıldığı ifade edildi.

ONAY İÇİN SON 2 GÜN!

Kartlarla internetten alışveriş ve ödeme yapılabilmesi için kart sahiplerinin onay vermesine yönelik süre 2 gün sonra 31 Ocak'ta sona eriyor. İlk başta 17 Ağustos’ta son diye açıklanan onay süreci, yeteri kadar kart sahibine ulaşılamamasından kaynaklı önce 31 Aralık'a ardından 1 ay daha uzatılarak 31 Ocak'a ertelenmişti.

MESAJ YAĞMURU BAŞLADI

Bankalarda sürenin bitmesine günler kala harekete geçerek 14 milyon kart sahibine mesajlar göndermeye başladı. Yollanan mesajlarda kart sahiplerine 31 Ocak'a kadar 'Onay' verilmemesi halinde BDDK Kurul Kararı gereği kartlarının internet üzerinden alışverişe kapatılacağı uyarısında bulunuldu.

31 OCAK SONRASI DA ALIŞVERİŞE AÇTIRILABİLİR

31 Ocak 2018 olarak belirlenen uygulamaya geçiş tarihi sonrasında da kart sahiplerinin kartlarını internet işlemlerine açmak için onay vermesi ya da tercihlerini değiştirmesi halinde internete açık kartını kapalı, kapalı kartını açık hale getirmesi her zaman mümkün olacak.

KARTLAR ONLİNE ALIŞVERİŞE NASIL AÇILIR?

Online alışveriş onayı için 3 yöntem bulunuyor. Kullanıcılar bankanın mobil uygulama veya internet sitesinin ayarlar kısmından, telefonla (Arama ya da SMS) ve şubeye giderek bu işlemi gerçekleştirebilecek.

Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 10:18
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dizi değil lağım! Her sahnede küfür...
    1. Dizi değil lağım! Her sahnede küfür...
    2. Tahran'da keskin nişancılar fareler..
    3. Kira gibi aidat yıldırıyor
    4. Zam isteyince ortalık karıştı!..
    5. Yunanistan Milli Savunma Bakanı bunu..
    6. AK Parti'den flaş 'erken seçim'..
    7. Türkiye ile Rusya arasında kritik..
    8. Mustafa Pektemek'in yeni adresi belli..
    9. Hükümet resmen açıkladı: O uygulama..
    10. Konya’da FETÖ ablalarına operasyon: 15..
    11. PYD'den Kilis'e bir roketli saldırı daha
    12. FBTV yayınında şaşırtan sözler!..
    13. İran'da keskin nişancılar sokağa indi!..
    14. Devletten vatandaşa karşılıksız ödeme!..
    15. Edirne'de yoğun sis etkili
    16. PKK'lı terörist havaya ateş açınca..
    17. Adana'da yollarını kaybeden iki kişi..
    18. CHP, TTB'ye de sahip çıktı! Orada..
    19. Beşiktaş'ın konuğu Gençlerbirliği
    20. İşte Mathieu Valbuena gerçeği! Kendini..
    Ahıra girer girmez korkunç manzarayla karşılaştı
    Ahıra girer girmez korkunç manzarayla karşılaştı
    PYD Afrin'i Esed'e mi teslim ediyor? Cevap verdiler
    PYD Afrin'i Esed'e mi teslim ediyor? Cevap verdiler
    Emekli Korgeneralden Zeytin Dalı harekatı çıkışı!
    Emekli Korgeneralden Zeytin Dalı harekatı çıkışı!
    'ABD askeri, Menbiç'ten çekilmeyecek'
    'ABD askeri, Menbiç'ten çekilmeyecek'
    İran'dan Afrin'e gelmişlerdi! TSK çarptı
    İran'dan Afrin'e gelmişlerdi! TSK çarptı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 26.01.2018
    Çekilin, yoksa vururuz!
    Çekilin, yoksa vururuz!
    Bomba yorum: Suriye'de kaybettiler!
    Bomba yorum: Suriye'de kaybettiler!