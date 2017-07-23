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1,4 milyar liralık buğday israf ediliyor

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Türkiye'de yıllık üretilen 16,5 milyar liralık buğdayın 1,4 milyar liralık kısmının üretimde ve kullanımda kaybedildiğini belirterek, "Kaybedilen buğday 8-10 milyon nüfuslu bir ülkenin ihtiyacını rahatlıkla karşılayabilir." ifadesini kullandı.

23 Temmuz 2017 Pazar 11:17
1,4 milyar liralık buğday israf ediliyor

Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, üretim ve kullanımda ürün kayıplarının önemli boyutlara ulaştığına dikkati çekti.

Tahıl zararlıları, ayarsız ve eski biçerdöverler, tekniğine uygun olmayan hasat nedeniyle buğdayda tane kaybının, gelişmiş ülkelerdekine göre çok fazla olduğunun altını çizen Bayraktar, kaybın yüzde 2'yi geçmemesi gerektiğine işaret etti.

Ambar zararlıları, uygun olmayan depo şartlarının neden olduğu rutubet, taşıma kayıpları gibi nedenlerle de ürünün israf edildiğine dikkati çeken Bayraktar, "Yapılan hesaplamalara göre, üretilen buğdayın yüzde 5,5'i üretimde, yüzde 2,8'i kullanımda kaybediliyor. Bunlar, büyük oranlar. Binbir güçlükle, zahmetle elde edilen ürünün neredeyse onda biri tüketilemeden kaybediliyor. Bu rakamlara evlerdeki kayıplar dahil değil." değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, geçen yıl Türkiye'de 3 milyon 620 bin ton makarnalık, 16 milyon 980 bin ton da ekmeklik buğday üretildiğini kaydederek, "Bunun üretici fiyatlarıyla karşılığı 16,5 milyar lirayı geçiyor. Bunun yüzde 8,3'ü kaybediliyor. Kaybedilen ürünün değeri yine üretici fiyatlarıyla 1,4 milyar liraya yaklaşıyor. Kaybedilen buğday 8-10 milyon nüfuslu bir ülkenin ihtiyacını rahatlıkla karşılayabilir." ifadelerini kullandı.

Yaşanan kayıpları azaltmak için yapılması gerekenler hakkında da değerlendirmelerde bulunan Bayraktar, tohum ekim aşamasında arazinin iyi tesviye edilmesi (düz duruma getirme) gerektiğine işaret etti. Geç yapılmış hasatın da tane kaybına neden olacağının altını çizen Bayraktar, hasatın operatör belgesi olan sürücülere yaptırılması uyarısında bulundu.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2017 Pazar 11:17
  1. Türkiye
  2. Şemsi Bayraktar
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