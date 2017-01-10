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Japonya'nın en zengin adamı olarak bilinen Tadashi Yanai, ünlü giyim firması Uniqlo'nun da dahil olduğu şirketler grubu Fast Retailing'in hisselerinin yaşadığı yüzde 6.7’lik düşüş ile 1.4 milyar dolar kaybetti.

Şirketin kurucusu ve yöneticisi olan Yanai, Bloomberg Milyarder Endeksi'ne göre dünyanın en zengin 500 zengin insanı arasında, en büyük maddi kaybı yaşayan kişi oldu.

Yanai'nin mal varlığı şu anda 17.7 milyar dolar seviyesinde. Cuma günü açıklanan kayıplar ile, Yanai küresel zenginler listesinde 44. sıraya geriledi. 67 yaşındaki iş adamı, 1984 yılında Hiroşima'daki ilk Uniqlo mağazasını açtı ve o zamandan bu yana şirketin hızla büyümesini sağladı.

Uniqlo'nun hayal kırıklığı yaratan rakamları, Donald Trump'ın Toyota'nın otomobilleri Meksika'dan ithal etmesi durumunda üzerindeki cezai vergileri artırmayı tehdit etmesiyle birlikte Japon piyasalarında yaşanan dalgalanmadan etkilendi.