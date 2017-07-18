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14 DAEŞ'li öldürüldü

Afganistan'ın Nangarhar vilayetinde terör örgütü DAEŞ'e yönelik düzenlenen operasyonda 14 teröristin öldürüldüğü bildirildi.

18 Temmuz 2017 Salı 17:54
14 DAEŞ'li öldürüldü

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde terör örgütü DAEŞ'e yönelik düzenlenen operasyonda 14 örgüt üyesinin öldürüldüğü bildirildi.

Nangarhar Valiliğinden yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin Nangarhar'ın Açin ilçesinde gerçekleştirdiği hava ve kara operasyonunda örgüt mensubu 14 kişinin öldürüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, etkisiz hale getirilen örgüt mensupları arasında yabancıların da olduğu belirtilerek, devam eden operasyonda sivillerin zarar görmediği vurgulandı.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2017 Salı 17:54
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