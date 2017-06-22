137 yıllık hayal gerçek oluyor... Kırmızı beyaza boyanıyor...

Rize'nin İkizdere ilçesinde 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı'nda yapımı süren ve 14 bin 300 metreyle Türkiye'nin en uzun ikinci tüneli özelliğini taşıyan Ovit Tüneli'nin tamamlanarak yıl sonunda hizmete sokulması hedefleniyor.

İlk olarak 1880 yılında Osmanlı Devleti'nin kalkınma planında Rize-Erzurum karayolu ve tüneli projesi olarak gündeme gelen Ovit Tüneli'nin temeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başbakanlığı döneminde 13 Mayıs 2012 tarihinde atılırken, tünelde "ışık göründü" töreni ise 11 Kasım 2016'da Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Ovit Tüneli, bin 369 metresi çığ tüneli olmak üzere toplam 14,3 kilometre uzunluğu ile Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerinde yapımı devam eden 14,5 kilometrelik Yeni Zigana Tüneli'nin ardından Türkiye'nin ikinci en uzun, dünyanın ise en uzun dördüncü tüneli olacak.

Tünelin giriş kotu bin 919 metre, çıkış kotu 2 bin 236 metre, tünel içi boyuna eğim yüzde 2,13 olarak gerçekleştirildi. Kazı ve kaplama betonu imalatı tamamlanan tünelin bin 710 metre uzunluğundaki yaklaşım tünelinde kazı imalatında sona gelinirken bin 400 metre uzunluğundaki çığ tünelinde kalan beton imalatı yıl sonuna kadar tamamlanacak.

Donanım çalışmalarının yüzde 90'ının tamamlandığı tünel inşaatında 773 kişi dönüşümlü olarak çalışmalarını sürdürüyor.