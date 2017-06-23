137 yıllık hayal

Rize’nin İkizdere ilçesinde 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı’nda yapımı süren ve 14 bin 300 metreyle Türkiye’nin en uzun ikinci tüneli özelliğini taşıyan Ovit Tüneli yıl sonunda hizmete sokulması hedefleniyor. Donanım çalışmalarının yüzde 90’ının tamamlandığı tünel inşaatında 773 kişi dönüşümlü olarak çalışmalarını sürdürüyor. Üstyapı ve köprülü kavşak çalışmalarına başlanan Rize-Erzurum yolunun yıl sonu itibarıyla hizmete girmesi planlanıyor. Ovit geçidi, tünelin tamamlanmasıyla yıl boyu açık olacak.

1 MİLYAR 140 MİLYON TL’YE MAL OLACAK

Çift tüp şeklinde inşa edilen tünel, 1 milyar 140 milyon liraya mal olması planlanıyor. Ovit Tüneli’nde aydınlatma ve tünel iç dizaynı, Türkiye’de örnek olarak projelendirdi. Türkiye’deki diğer tünellerde aydınlatma tek kanal ile yapılırken, Ovit’te, tünel uzunluğu nedeniyle sürücülerin dikkat kaybını ortadan kaldırmak için özel olarak çift kanal planlandı.V