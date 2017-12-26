Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

130 köylü mahsur kaldı! Yüksekliği 50 metre

Avusturya'nın batısında kaya düşmesi sonucu 130 köylünün dış dünya ile bağlantısı kesildi. Yolu kapatan kaya yığınının yüksekliği 50 metreyi buluyor.

26 Aralık 2017 Salı 17:07
130 köylü mahsur kaldı! Yüksekliği 50 metre

Avusturya'nın batısında Tirol bölgesindeki Vals adlı bir köyde kaya düşmesi sonucu bölgede yaşayan 130 kişi mahsur kaldı. Innsbruck'un 40 kilometre güneyinde yer alan bölgede pazar akşamı vadideki kayalıklardan büyük parçalar koparak yerleşim biriminin bir kısmının dış dünya ile bağlantısının tamamen kopmasına neden oldu. 

APA haber ajansının haberine göre yaklaşık 40 kişi olası bir tehlikeye karşı evlerinden tahliye edildi. Olayda şans eseri ölen ya da yararlanan olmadı. Wipptal yöresindeki ana ulaşım yolunun 150 metrelik kısmının kaya parçalarıyla tamamen kaplandığı belirtildi. Kaya yığınlarının yüksekliğinin ise 50 metreyi bulduğu kaydedildi. 

Jeologların helikopterlerle yaptığı keşif uçuşları neticesinde kayalık bölgedeki yarıkların büyüdüğü tespit edildi ve olası yeni tehliklere karşı bölgedeki güvenlik çemberi genişletildi. Belediye Başkanı Klaus Ungerank, "mahsur kalanlara iki gün içerisinde ulaşabileceklerini tahmin ettiklerini" söyledi. 

Dış dünya ile bağlantısı kesilen köyde mahsur kalanlara heliopterler aracılığıyla temel ihtiyaç malzemeleri naklediliyor. Yetkililer kopan kaya parçlarının kaldırma işlemenin ise üç haftayı bulabilieceğini belirtti. Kaynak-Deutsche Welle Türkçe.

Haber Tarihi: 26 Aralık 2017 Salı 17:07
  1. Avusturya
  2. Tirol bölgesi
  3. kayalık
  4. Kaya
  5. köyde mahsur kalanlar

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran'da 25 aracın üretimi durduruldu
    1. İran'da 25 aracın üretimi durduruldu
    2. WhatsApp'ta bunu yapanlar yandı!
    3. El feneri ışığında katarakt ameliyatı
    4. Komünistler tarafından katledilenler..
    5. Temimi için sokaklara çıktılar
    6. Devlet başkanı affedilince sokaklara..
    7. İran medyasında en çok kullanılan 3...
    8. Filistin'de çatışmalar azaldı
    9. ABD'den 20 yeni savaş uçağı satın..
    10. Reina'nın sahibi hakkında flaş karar
    11. Suriye'de 2017'nin dönüm noktaları
    12. Tasarruflu ampullere dikkat!
    13. Arap Baharı'nın son kalesi: Tunus
    14. ABD hegemonyasındaki 'muz..
    15. Beşiktaş ilk transferini resmen duyurdu
    16. Netenyahu: ''Haç turu düzenleyeceğim''
    17. KHK'yı eleştiren MHP'li vekile..
    18. ABD droneleri o bölgeyi vurdu
    19. Suriyeli Muhalifler: Konferansa..
    20. Netanyahu: Tanrı Sizi Korusun
    Doğu Perinçek konuştu: Ancak silahla olur
    Doğu Perinçek konuştu: Ancak silahla olur
    Skandal kararı böyle duyurdu! ‘Talimatı verdim büyükelçilik Kudüs’e taşınacak’
    Skandal kararı böyle duyurdu! ‘Talimatı verdim büyükelçilik Kudüs’e taşınacak’
    Erdoğan'ı Meclis'te tekbirlerle karşıladılar
    Erdoğan'ı Meclis'te tekbirlerle karşıladılar
    Kendi isteğiyle teslim oldu! Tüm isimleri teker teker verdi
    Kendi isteğiyle teslim oldu! Tüm isimleri teker teker verdi
    Gece yarısı 03.02’de geldi! Savaş gemileri… Şok fotoğraflar!
    Gece yarısı 03.02’de geldi! Savaş gemileri… Şok fotoğraflar!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 24.12.2017
    O ülkede Türk birlikleri darbeyi önledi
    O ülkede Türk birlikleri darbeyi önledi
    ABD adına tehdit etti… ‘Ya teklifi kabul edin ya da…’
    ABD adına tehdit etti… ‘Ya teklifi kabul edin ya da…’