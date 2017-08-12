13 yıl sonra zaferi getiren gol! 1-0

İngiltere Premier Lig’de 1. hafta maçında Everton ile Stoke City karşı karşıya geldi. Goodison Park’ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Everton 1-0 kazanan taraf oldu. Karşılaşmada Everton’a 3 puanı getiren tek golü 45. dakikada Wayne Rooney kaydetti.

Bu gol aynı zamanda, son olarak Manchester United ekibinde forma giyen ve 13 yıl sonra yuvası Everton’a dönen Rooney açısından da farklı bir anlam taşıyor. Uzun yıllar sonra döndüğü Everton’daki ilk maçında Rooney takımına zaferi getiren isim oldu.

Bu sonucun ardından Everton sezona galibiyetle başladı, Stoke City ise ilk yenilgisini aldı. Premier Lig’de gelecek hafta Everton deplasmanda Manchester City ile karşılaşacak. Stoke City de evinde Arsenal ile kozlarını paylaşacak.