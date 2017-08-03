13 yaşındaki Hakan Ekinci’nin sır ölümü

Bilgisayar başında boğazına sargı bezi sarılı halde ölü bulunan 13 yaşındaki ortaokul öğrenci Hakan Ekincitüm sevenlerini yasa boğdu.Ekinci’nin Esenyurtta’ki evinde ölü bulunması üzerine ailesi oğullarının bir cinayete kurban gittiğini öne sürdü. Online bir oyun yüzünden cinayetin işlenmediğini düşündüklerini söyleyen Ekinci ailesi, 4 çocuklarından 3’üncüsü olan oğullarının kesin ölüm nedeni için otopsi raporunu bekliyor.

Olay gününü anlatan baba Mehmet Ekinci olayın saat 17.30 sıralarında olduğunu ifade ederek,” Doktor hastaneye getirilmeden yaklaşık 1 buçuk saat önce vefat ettiğini söyledi. 17.00 sıralarında kardeşimin hanımı oğlumu eve girerken görüyor. Büyük oğlumun kolunda elastik sargı bezi vardı. Öğlen sıralarında buraya gelerek onu kolunda çıkarıyor röntgen çektirmeye gidiyor. Hakan’a o sargı bezini verip ’bunu alıp eve götür’ diyor o da eve getiriyor. Ufak oğlumu boğarak öldürmüşler. Boynunu bir defa bağlamışlar tekrar düğüm atmışlar” dedi.

“Bütün hayali doktor olmaktı, oyun yüzünden kendisine ya da başkasına zarar verebileceğini düşünmüyoruz”

Oğlunun online bir oyun neticesine bağlı bir ölümü olmadığını söyleyen baba Ekinci intihar iddialarının doğru olmayacağını ileri sürerek, “Oğlum oyun oynuyordu ama bağımlı falan değildi. Televizyon bu aralar çekmiyordu o yüzden internet üzerinden sevdiği dizileri falan izliyordu. İntihar konusuna gelirsek çocuğumuzun psikolojik sorunu yoktu. Zeki bir çocuktu dersleri iyiydi bütün hayali doktor olmaktı. İntihar olasılığı hiç yoktu. Hiçbir canlı kendisini bu şekilde öldüremez. Boynuna elastik sargıyı sarıp yan tarafa düğüm atmışlar. O şekilde bulundu oğlum. Kesinlikle oğlumuzun internet üzerinden bir oyun yüzünden kendisine ve başkasına zarar verebileceğini ve ya intihar edebileceğini düşünmüyoruz. Böyle bir oyun oynadığından haberimiz vardı. Haşır neşir oynadığı bir oyun değildi. Diyelim ki biraz canı sıkılınca bırakır çıkardı oyundan” diye konuştu.

Bilgisayar yanında ikinci sandalye şüphesi

Acılı anne Gülizar Ekinci ise, “ Bina içinde giren çıkan yok. Çelişkili konuşmalar var. Belirli bir saatte çocuğumun eve girdiği söyleniyor. Onların hiçbiri birbirini tutmuyor. Abisi eve geldiğinde tek sandalye varmış. Ama cenazesi bulunduğunda bilgisayara yanında iki sandalye varmış. Böyle bir şeyi görmemesi gereken ya da duyulmaması gerek bir şeyi görüp duyduğu için yaptıklarından şüpheleniyor” şeklinde konuştu.