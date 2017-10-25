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13 yaşındaki çocuk aynı yaştaki çocuğu pompalı ile öldürdü

Aralarında husumet bulunan iki ailenin çocukları arasında çıkan kavgada 13 yaşındaki bir çocuk, aynı yaştaki bir çocuğu pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

25 Ekim 2017 Çarşamba 10:19
13 yaşındaki çocuk aynı yaştaki çocuğu pompalı ile öldürdü

Edirne’nin Menzilahır Mahallesi'nde yaklaşık 10 yıl önce Uğur Dalbüken, mahallede çıkan tartışmada Aydoğan M'yi tüfekle öldürdü.

Uğur D.’nin yeğeni U.B. ile öldürülen Aydoğan M.'nin oğlu E.M. arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga, araya giren mahalle sakinleri tarafından büyümeden sonlandırıldı.

Kavganın ardından evlerine giden U.B., pompalı tüfeği alarak geri dönerek E.M.’ye ateş etti. 
Ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Polis, olay sonrası kaçan U.B.'yi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. 

U.B.'nin cinayette kullandığı tüfeğin ise çalıntı olduğu belirlendi.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2017 Çarşamba 10:19
  1. Edirne
  2. pompalı tüfek
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