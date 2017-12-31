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13 milyar dolarlık fon Türkiye'yi radarına aldı

13,5 milyar dolarlık özel sermaye fonlarını yöneten The Abraaj Group 2018 yılı içinde Türkiye'yi mercek altına aldı.

31 Aralık 2017 Pazar 03:36
13 milyar dolarlık fon Türkiye'yi radarına aldı

Türkiye'nin geleceğine her zaman inandıklarını belirten The Abraaj Group'un Direktörü Levent Yeşildağ gelecek yıl birden fazla yatırım yapmayı planladıklarını vurguladı. Gelişen piyasalara yatırım yapan ve yaklaşık 13,5 milyar dolarlık özel sermaye fonlarını yöneten The Abraaj Group'un Direktörü ve Anadolu Girişim Sermayesi Fonu Başkanı Levent Yeşildağ, Türkiye'de gelecek yıl birden fazla yatırım yapmayı planladıklarını vurgulayarak, "Türkiye'nin geleceğine her zaman inanıyoruz. Abraaj, Türkiye'yi radarında hep ön planda tutuyor." dedi.

11 YATIRIMA İMZA ATILDI

Yeşildağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Abraaj’ın 2007'den beri Türkiye'de faaliyette bulunduğunu ve 11 yatırıma imza attığını söyledi. Bu yıl online seyahat acentesi Biletall ve öncesinde entegre lojistik firması Netlog'a ortak olduklarını anlatan Yeşildağ, "Bizim için hedeflerimize ulaştığımız bir yıl oldu. Türkiye'nin geleceğine her zaman inanıyoruz ve hep pozitifiz. Elimizden geldiğinin en iyisini yaparak hem memleketimiz için hem de yatırımcılarımız için başarılı ve güzel sonuçlar almaya çalışıyoruz. Yatırımlarımız hız kesmeden ve başarılı bir şekilde devam ediyor, dolayısıyla bu yıl hedeflerimize ulaştığımızı söyleyebiliriz." diye konuştu.

Haber Tarihi: 31 Aralık 2017 Pazar 03:36
  1. Türkiye
  2. The Abraaj Group
  3. Levent Yeşildağ
  4. Gelişen piyasalar
  5. özel sermaye fonları
  6. fon
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