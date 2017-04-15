13 ilde eş zamanlı Bylock operasyonu

İstanbul merkezli 13 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen “Bylock” operasyonunda yakalanan 27 kişiden 19’u tutuklandı.

13 ilde eş zamanlı Bylock operasyonu
Eklenme: 15 Nisan 2017, 13:11

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY terör örgütünün gizli haberleşme programı “Bylock” kullandıkları tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenledi. “Bylock” kullandıkları tespit edilen, daha önce kamu görevinden ihraç edilen 32 emniyet mensubunu yakalamak için 13 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 27 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 27 şüpheliden 1’i savcılıktan serbest bırakılırken, 7 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 19 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 
EtiketlerİstanbulEmniyet Müdürlüğü
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