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13 bin 104 kişiyi işkenceyle öldürdü

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Beşşar Esed rejiminin Suriye’de geçen ay içinde en az 20 kişiye işkence yaparak öldürdüğünü bildirdi.

03 Kasım 2017 Cuma 16:24
13 bin 104 kişiyi işkenceyle öldürdü

SNHR, yayımladığı raporda, ekim ayında Beşşar Esed rejiminin en az 20 kişiyi resmi ve gayriresmi tutuklama merkezlerinde öldürdüğünü duyurdu.

Raporda, iç savaşın başından bu yana işkencelerin sürdüğüne işaret eden SNHR, Şam kırsalında 4, Dera’da 8, Halep’te 4, İdlib, Hama, Humus ve Rakka’da birer kişinin geçen ay içinde işkenceye maruz kalarak, hayatını kaybettiğini belirtti.

SNHRSNHR raporunda, ocak ayından bu yana toplam 206 kişinin işkenceden öldüğü ifade edilirken, Rusya’ya rejimin garantörü olması nedeniyle sahip olduğu sorumlulukları yerine getirme çağrısı yapıldı.

Raporda, rejimin, savaş suçları için Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanması gerektiği kaydedildi.

SNHR, geçen ayki raporunda da savaşın başladığı Mart 2011’den Eylül 2017’ye kadar geçen sürede 13 bin 104 kişinin işkence edilerek öldürüldüğünü bildirmişti.

 

 

 

Haber Tarihi: 03 Kasım 2017 Cuma 16:24
  1. Uluslararası Ceza Mahkemesi
  2. SNHR
  3. Beşşar Esed
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