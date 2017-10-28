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13 akaryakıt şirketine 2,6 milyon lira ceza kesildi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nca, 13 akaryakıt şirketine toplam 2 milyon 567 bin 244 lira ceza verildi.

28 Ekim 2017 Cumartesi 11:19
13 akaryakıt şirketine 2,6 milyon lira ceza kesildi

EPDK'nın konuyla ilgili ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, dağıtıcısı haricinde akaryakıt ikmali, istasyonda tağşiş veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürün bulundurma, yeterli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve teknik düzenlemelere uygun olmayan akaryakıt ikmali, kaçak yer altı akaryakıt depolama tankı bulundurma ve otomasyon sistemindeki verilerin izlenememesi gibi nedenlerle, 13 akaryakıt şirketine 56 bin lira ile 1 milyon lira arasında değişen, toplam 2 milyon 567 bin 244 liralık ceza uygulandı.

EPDK, benzer sebeplerle 12 şirketten de yazılı savunma istedi.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2017 Cumartesi 11:19
  1. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
  2. EPDK
  3. Resmi Gazete
  4. Anadolu Ajansı

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