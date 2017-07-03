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126 yaşında ilk kez doğum günü kutladı

Nüfus kayıtlarına göre 126 yaşına giren Hasan Gezer hayatında ilk defa doğum günü kutladı. Aile Bakanlığı yetkilileri, Gezer’in evini ziyaret ederek pasta kesip sürpriz yaptı.

03 Temmuz 2017 Pazartesi 08:27
126 yaşında ilk kez doğum günü kutladı

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Siirt’te yaşayan ve nüfus kayıtlarına göre 126 yaşına giren Hasan Gezer’e doğum günü sürprizi yaptı. 1 Temmuz 1892 doğumlu Hasan Gezer, ilk kez doğum günü kutladı. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Gökhan Marakçı ve beraberindeki kurum çalışanları, evinde ziyaret ettikleri Gezer’in 126’ncı yaşını tebrik etti.

TEBRİK İÇİN GELDİK

Marakçı ve beraberindekiler, hayatında ilk kez pasta keserek doğum günü kutlayan Gezer’e çeşitli hediyeler verdi. Marakçı, “Biz de müdürlük çalışanları olarak yeni yaşını tebrik etmek için geldik" dedi.

SÜT, YOĞURT YEDİM

10 çocuğu ve 60 torunu olan Gezer ise yaşamı boyunca çok az hastalandığını anlatarak, yaylada hep süt, yoğurt ve ekmek yediğini söyledi. Gezer, “Devletimiz bugüne kadar ihtiyaçlarımızı karşılıyor. Devletimize her zaman dua ediyorum" diye konuştu.

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2017 Pazartesi 08:27
  1. Siirt
  • kemalkemal1 sa önce
    MeaşAllah Rabbim hayırlı uzun ömür versin dedeme.
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