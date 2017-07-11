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120 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihracatı

Trabzon, Rize, Artvin ve Ordu'dan 2017'nin ocak-haziran döneminde 220 bin 323 ton yaş meyve sebze ihraç edilerek, karşılığında 120 milyon 842 bin 466 dolar gelir elde edildi. Bölge ihracatının 100 milyon dolarlık bölümü Trabzon'dan gerçekleştirildi.

11 Temmuz 2017 Salı 11:47
120 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihracatı

Trabzon, Rize, Artvin ve Ordu'dan 2017'nin ocak-haziran döneminde 220 bin 323 ton yaş meyve sebze ihraç edilerek, karşılığında 120 milyon 842 bin 466 dolar gelir elde edildi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerine göre, Trabzon, Rize, Artvin ve Ordu'dan 2017'nin 6 aylık döneminde 100'ü aşkın ülkeye ihracat gerçekleştirildi.

Bölgeden yapılan 701 milyon 145 bin 829 dolarlık toplam ihracatın 120 milyon 842 bin 466 dolarlık bölümünü yaş meyve sebze ürünleri oluşturdu. Geçen yılın aynı döneminde bölgeden 169 bin 56 ton yaş meyve sebze ihracatı gerçekleşirken, bu yıl miktar bazında yüzde 29 artış yaşanarak 220 bin 323 ton yaş sebze meyve ihraç edildi.

Elde edilen gelirde ise geçen yıla oranla yüzde 40 artış meydana geldi. Geçen yılın ilk 6 ayında 86 milyon 53 bin 442 dolarlık gelir elde edilmişti.

Bölge illerinden en fazla ihracat Trabzon'dan yapıldı

Trabzon'dan geçen yılın aynı döneminde 114 bin 383 ton ihraç edilen yaş sebze meyve miktarı yüzde 45 artarak 166 bin 225 tona yükseldi. Bu ilden yapılan ihracat gelir açısından ise yüzde 56 artarak 100 milyon 349 bin 455 dolara ulaştı.

Artvin'den 2017'nin aynı döneminde 38 bin 787 ton ürün ihraç edilerek karşılığında 6 milyon 872 bin 953 dolar gelir sağlandı. Bu ilden yapılan ihracat miktar bazında yüzde 16, gelir bazında ise yüzde 17 arttı.

Ordu'dan geçen yıl yapılan 164 ton ürün ihracatı yüzde 418 artarak 850 tona yükseldi. İhracat karşılığında elde edilen gelir yüzde 6 düşerek 781 bin 295 dolardan 732 bin 19 dolara geriledi.

Rize'den ihraç edilen yaş meyve sebze ihracatında miktar bazında yüzde 31, gelir bazında ise yüzde 15 düşüş yaşandı. Bu ilden gerçekleştirilen ihracat miktarı 14 bin 460 ton, gelir ise 12 milyon 888 bin 39 dolar olarak gerçekleşti.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2017 Salı 11:47
  1. Trabzon
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