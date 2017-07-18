120 günde kazandıkları para… Astronot yiyeceği artık Samsun’da!

Samsun’da daha önceden birkaç ilçede kinoa ekim denemesi yapılmış fakat bazı olumsuzluklardan dolayı başarılı olunamamıştı. Atakum İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün, Atakum ilçesinin kinoa tarımı için uygun olduğunu belirlemesi üzerine, ilçeye bağlı Kamalı Mahallesi'nde genç çiftçi Mesut Candan 1,5 dekarlık alanda deneme ekimi gerçekleştirildi.

Yapılan bu örnek çalışma ile Samsun ve bölgede değişimi takip eden üreticilerin fazla kazanç sağlayamadığı geleneksel tarım ürünlerinden uzaklaşarak kendilerine alternatif ve kazançlı bir üretim olan kinoa yetiştiriciliğinin yaygınlaşması ümit ediliyor. Halen ihtiyaç duyulan kinoa miktarından daha düşük ekim gerçekleştiğinden dolayı fiyat anlamında elini çabuk tutan üreticilerin yüzünü güldürecek çünkü kinoa'nın marketlere kilosu 50 liradan satılıyor.

Kinoa bitkisi Türk tarımı için henüz çok yeni olmasına rağmen Kinoa Yetiştiricileri Derneği’nin yaptığı çalışmalar neticesinde Türkiye’de birçok üretici için alternatif ürün haline gelmeye başladı. Türkiye’de ekimi yaygınlaşan kinoanın verimi kıraç arazilerde 250 kg/dekar olurken, ekimden hasada kadar gerekli tüm bakım, sulama ve gübreleme işlemleri uygun yapıldığında bu rakam 350 kg/dekarlara çıkıyor.

Kinoa bitkisinin yetiştiriciliği buğday tarımıyla ortak noktalara sahip. Aynı buğday gibi ekilen kinoa bitkisi 120 günde hasada gelmekte. Buğday tarımında kullanılan biçerdöverlerin kinoa tohumunun boyutuna uygun elekler kullanılarak hasat edilmekte. Ekim zamanı bölgesel olarak değişmekte olup, kışın sonunda kar yağışı görülmeyecek bir döneme girildiğinde ekim yapılması gerekiyor. Kinoa bitkisi soğuğa, kurağa ve dona dayanıklı bir bitki olduğundan dolayı Türkiye şartlarında hemen hemen tüm bölgelerde yetiştirilme imkânına sahip.

Gıda, tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Güney Amerika’da binlerce yıldır pirinç ve buğdayın yerini tutan çok geniş alanlarda tüketilebilen kinoa, aynı zamanda da ilaç endüstrisinde kullanılan bir bitkidir. Amerika ve Avrupa’daki bazı üniversitelerin yapmış olduğu araştırmalar sonucu kinoanın yüksek oranda protein içerikli olmasının yanında vücudumuzun temel yapı taşları olan ve dışarıdan gıdalar yoluyla aldığımız 8 farklı aminoasidin tamamını bünyesinde bulundurduğu belirtilmiştir. Ayrıca son yıllarda birçok kanser hastalığını tetiklediği belirtilen ‘gluten’i bünyesinde içermeyen kinoa, çölyak ve glüten alerjisi olan hastaların sofralarında kıymetli hale gelmeye başlamıştır. Bu bitkinin gitgide önem arz etmesinin diğer sebebi ise azalan su kaynaklarına karşın kinoanın çok zorlu ve kurak şartlarda dahi yetişebilmesi ve tarımının buğday kadar kolay olmasıdır” bilgileri verildi.

