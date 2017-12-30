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12 yıllık kan davası barışla sonuçlandı

Diyarbakır’da 12 yıl önce arazi kavgası nedeniyle çıkan kavgada bir kişinin ölümü ile sonuçlanan kan davası sonlandırıldı.

30 Aralık 2017 Cumartesi 19:37
12 yıllık kan davası barışla sonuçlandı

Diyarbakır’da, yaklaşık 12 yıl önce arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada bir kişinin ölümü sonrası başlayan kan davası, düzenlenen barış yemeği ile son buldu. Diyarbakır’ın Sur ilçesine bağlı Alçık köyünden Karakaş ve Bozan aileleri, 12 yıl önce arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma yaşadı. Çıkan tartışmada Bozan ailesinden bir kişinin hayatını kaybetmesinin ardından iki aile arasında kan davası yaşandı. Yaklaşık 12 yıl boyunca sürekli tedirgin hareket etmek zorunda kalan aileler, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu ve kentin ileri gelenlerinin araya girmesi ile barışma kararı aldı. Karakaş ve Bozan aileleri, 12 yıl süren kan davalarını bir düğün salonunda düzenlenen barış yemeği ile sonlandırdı. Her iki aileden çok sayıda kişinin katıldığı barış yemeği, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Daha sonra Karakuş ve Bozan ailelerinin ileri gelenleri el sıkışıp tokalaştıktan sonra Kur’an-ı Kerim’in altından geçerek barış yemini etti.

Haber Tarihi: 30 Aralık 2017 Cumartesi 19:37
  1. Diyarbakır
  2. arazi
  3. kan davası
  4. AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu
  5. barış yemeği
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