12 yıl sonra pişman oldu, çaldığı kaskı polise bıraktı

Göteborg kentinde yaşanan olayda çaldığı kaskı polis merkezinin önüne bırakan kişi kaskın üzerine pişmanlığını belirten bir de not ekledi.

‘Pişman hırsız’ bıraktığı notta ‘‘Bunu yaklaşık 12 yıl önce Jern Meydanı’nda çalmıştım. Sahibi Swed Bankası’nda iş takip ediyordu. Peşimden koştu ama ben kaçmayı başardım. Özür dilerim. Bu kişiyi bulup kaskı iade edebilir misiniz? Güney Amerikalı görünüşü vardı. Teşekkür ederim’’ diye yazdı.

Göteborg polisi ise şimdi Twitter hesabında kaskın fotoğrafını yayınlayarak motosiklet kaskının sahibini bulmaya çalışıyor.



