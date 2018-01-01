12 yıl dilsiz taklidi yaptı, konuşma yeteneğini kaybetti

Çin'de bir cinayet şüphelisi, eylemini gizlemek adına 12 yıl boyunca dilsiz taklidi yaparak konuşmadan yaşadı. Yakalanan şüpheli, bu nedenle konuşma kabiliyetini gerçekten kaybetti.

PARA İÇİN AKRABASINI ÖLDÜRDÜ

Soyadı Zeng olan adam, 2005'te yaklaşık 76 dolarlık (500 yuan) kira konusunda anlaşamadığı karısının amcasını öldürdü.

12 YIL KÖYDE DİLSİZ TAKLİDİ YAPTI

Olayın ardından Ciciang'daki köyünden ayrılarak başka bir bölgeye giden ve o dönem 33 yaşında olan Zeng, geçmişini gizlemek için 12 yıl boyunca dilsiz taklidi yaptı. Adını değiştirip bir inşaatta iş bulan adam evlenip çocuk sahibi de oldu.

POLİS ŞÜPHELENİP TEST YAPTIRDI

Ancak yerel polis Zeng'in kimliğinin olmamasından şüphelendi. Geçen ekim ayında kan testi yaptırtan polis, Zeng'in DNA'sının 12 yıldır aranan cinayet şüphelisinin anne ve babasıyla uyuştuğunu ortaya çıkardı.

"KONUŞMADIĞIM İÇİN APTALCA BİR ŞEY DE SÖYLEMEYECEKTİM"

12 yıllık sessizliğin ardından artık konuşamıyordu" diye yazan gazete, Zeng'in polise yazılı itiraf verdiğini kaydetti. Zeng'in yazılı itirafında "Konuşmadığım için aptalca bir şey de söylemeyecektim" dediği kaydedildi.

Zeng cinayetten suçlu bulunursa idam cezasına çarptırılabilir.

Kaynak: Sputnik