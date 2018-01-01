Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

12 yıl dilsiz taklidi yaptı, konuşma yeteneğini kaybetti

Çin'de işlediği bir cinayet sonrası bir köye yerleşerek 12 yıl boyunca dilsiz taklidi yapan cinayet zanlısı konuşma yeteneğini kaybetti.

01 Ocak 2018 Pazartesi 19:24
12 yıl dilsiz taklidi yaptı, konuşma yeteneğini kaybetti

Çin'de bir cinayet şüphelisi, eylemini gizlemek adına 12 yıl boyunca dilsiz taklidi yaparak konuşmadan yaşadı. Yakalanan şüpheli, bu nedenle konuşma kabiliyetini gerçekten kaybetti.

PARA İÇİN AKRABASINI ÖLDÜRDÜ

Soyadı Zeng olan adam, 2005'te yaklaşık 76 dolarlık (500 yuan) kira konusunda anlaşamadığı karısının amcasını öldürdü.

12 YIL KÖYDE DİLSİZ TAKLİDİ YAPTI

Olayın ardından Ciciang'daki köyünden ayrılarak başka bir bölgeye giden ve o dönem 33 yaşında olan Zeng, geçmişini gizlemek için 12 yıl boyunca dilsiz taklidi yaptı. Adını değiştirip bir inşaatta iş bulan adam evlenip çocuk sahibi de oldu.

POLİS ŞÜPHELENİP TEST YAPTIRDI

Ancak yerel polis Zeng'in kimliğinin olmamasından şüphelendi. Geçen ekim ayında kan testi yaptırtan polis, Zeng'in DNA'sının 12 yıldır aranan cinayet şüphelisinin anne ve babasıyla uyuştuğunu ortaya çıkardı.

"KONUŞMADIĞIM İÇİN APTALCA BİR ŞEY DE SÖYLEMEYECEKTİM"

12 yıllık sessizliğin ardından artık konuşamıyordu" diye yazan gazete, Zeng'in polise yazılı itiraf verdiğini kaydetti. Zeng'in yazılı itirafında "Konuşmadığım için aptalca bir şey de söylemeyecektim" dediği kaydedildi.

Zeng cinayetten suçlu bulunursa idam cezasına çarptırılabilir.

Kaynak: Sputnik

Haber Tarihi: 01 Ocak 2018 Pazartesi 19:24
  1. çin
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    12 yıl dilsiz taklidi yaptı, konuşma yeteneğini kaybetti
    1. 12 yıl dilsiz taklidi yaptı, konuşma..
    2. Maduro'dan asgari ücrete yüzde 40 zam!
    3. Çavuşoğlu: Almanya bir adım atarsa...
    4. 2017 yılının son ayında PKK'ya ağır..
    5. Rusya'dan bir 'İran' açıklaması daha!..
    6. Futbolcu hakemi öldürdü
    7. Dayısının dükkanını kundaklayan yeğen..
    8. Dev pitonun keseli sıçanı mideye..
    9. Bu fırında ekmeğin nasıl yapıldığını..
    10. Silahlarını bırakarak teslim oldular
    11. 2018 yılında kalkan uçak 2017 yılında..
    12. Giresunspor'da hangi oyuncular..
    13. AK Parti'den Bitcoin uyarısı
    14. Tüketici haklarında yeni dönem başladı
    15. O ilimizde neler oluyor? Hastaneler..
    16. İlk kez bu kadar net anlatıldı...
    17. İsrail'den flaş 'İran' açıklaması!..
    18. Rusya: Ortağımız İran saldıracak
    19. O ilimizde salgın! Hastaneye..
    20. Everton'a Cenk'ten sonra bir Türk daha!
    'Erkekler etek giysin' diyen şarkıcıya tepki yağdı
    'Erkekler etek giysin' diyen şarkıcıya tepki yağdı
    Gezi imamından skandal sözler: Helaldir bir şey olmaz
    Gezi imamından skandal sözler: Helaldir bir şey olmaz
    Yeni yılda artık satılmayacak
    Yeni yılda artık satılmayacak
    İran'da 'Gezi' provokasyonu! Ayaklanma çağrısı yaptı
    İran'da 'Gezi' provokasyonu! Ayaklanma çağrısı yaptı
    "İsrail diye bir devlet yok"
    "İsrail diye bir devlet yok"

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 31.12.2017
    BM'den dünyayı endişelendiren açıklama
    BM'den dünyayı endişelendiren açıklama
    İran hükümetinden krizle ilgili flaş açıklama
    İran hükümetinden krizle ilgili flaş açıklama