Cloudflare

12 yaşındaki Emre Demir'e Barcelona'dan davet

Kayserispor'un 12 yaşındaki futbolcusu Emre Demir, Barcelona kulübünden davet aldı. Demir'in Ocak ayında Barcelona'ya giderek Katalan kulübünün genç takımıyla idmanlara çıkacağı belirtildi.

12 yaşındaki Emre Demir'e Barcelona'dan davet
Eklenme: 30 Aralık 2016, 15:40
Bu haber 487 kez okundu

Kayserispor U14 takımında oynayan 12 yaşındaki Emre Demir Ocak ayında Barcelona'nın genç takım idmanlarına davet edildi. Genç futbolcunun Katalan kulübü tarafından 14 gün boyunca deneneceği öğrenildi.

Oyun stiliyle yerli Messi olarak lanse edilen futbolcunun Barcelona'nın alt yapı scout sistemi tarafından uzun süredir izlendiği öğrenildi.

İnternetteki videosu hayatını değiştirdi
Emre Demir'in oyun stiliyle ilgili videoların internetteki paylaşım sitelerinde yayınlanması hayatının akışını değiştirmişti. Stiliyle Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Messi'ye benzetilen Emre Demir'in babası Hayrettin Demir, Kayserispor yöneticileriyle görüşmesinde dayalı döşeli evde oturma ve iş karşılığında oğlunun 5 yıllığına sarı kırmızılı formayı giymesi için imzayı atmıştı.

 
EtiketlerBarcelonaMessiKayseriKayserisporArjantin
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

  • Vatan yasta, yılbaşı kutlama!
  • Başbakan müjdeyi verdi… 4 yeni proje geliyor
  • İnternetten dizi, film izleyenlere köyü haber! Erişim engellendi
  • Dünyanın gözü orada! Korkulan oldu… Saldırdılar
  • Duyan koştu… Bütün ilçe oraya aktı!
  • Son dakika Ankara noktayı koydu: ABD katılabilir, YPG ise...
  • Yunanistan Büyükelçisi ölü bulundu
  • Bu da korkak hırsız!
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan İbadi ile görüştü
  • Saldırı hazırlığındaki terörist böyle yakalandı
  • Darbecilerle “darbe” Araştırma komisyonu kurarak neyin kafasını yaşıyorsunuz?
  • Ersoy'un yılbaşı kutlamalarına tepki gösterdiği şiir
  • Türkler hakkında konuşan DAEŞ'linin sonu
  • Biz de sana 'ünlem' armağan ediyoruz John!
  • ABD'yi zora sokacak görüntüler!
  • O bar kaçak çıktı
  • Ve 2 Ocak’tan itibaren başlıyor… Yeni kimlik nasıl alınır
  • Rus lider ters köşe yaptı… Putin’den sürpriz!
  • Terör örgütü PKK orada okul açtı!
  • İran'a uyarı: Haritadan silinirsiniz!
  • Hasan Karakaya'yı rahmetle anıyoruz...
  • Ve terör örgütü PKK çekileceğini açıkladı
  • Emeklilerin alacağı promosyon miktarı açıklandı
  • ABD Türkiye'nin düşmanıdır!
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
Çeyrek altın'dan kötü haberÇeyrek altın'dan kötü haber

Kapalıçarşıda 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,77 artışla…

MAREV’de ekonomi paneliMAREV’de ekonomi paneli

Dünya Gazetesi Yazarı Rüştü Bozkurt, Türkiye’nin bu coğrafyanın merkezi olduğunu…

TETAŞ temin edeceği enerji miktarını açıkladıTETAŞ temin edeceği enerji miktarını açıkladı

Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi (TETAŞ) tarafından yerli…

Emekli promosyonu ne kadar? Nasıl ödenecek? Ne zaman ödenecekEmekli promosyonu ne kadar? Nasıl ödenecek? Ne zaman ödenecek

Emekliye ödenecek promosyonlar belli oldu. Başbakan Binali Yıldırım, açıklamasında aylık…

Kahve sektörü büyümeyi sürdürüyorKahve sektörü büyümeyi sürdürüyor

Uluslararası Kahve Organizasyonu’nun istatistiklerine göre Türkiye’de kahve tüketimi ortalama yüzde…

Araç sahiplerine yılın son şoku!Araç sahiplerine yılın son şoku!

Akaryakıt dağıtım şirketleri, bu gece yarısından geçerli olmak üzere motorine…

12 yaşındaki Emre Demir'e Barcelona'dan davet12 yaşındaki Emre Demir'e Barcelona'dan davet

Kayserispor'un 12 yaşındaki futbolcusu Emre Demir, Barcelona kulübünden davet aldı.…

Uyuşturucu satıcısından gazeteciye şok sözler!Uyuşturucu satıcısından gazeteciye şok sözler!

Bursa'da TIR'da taşıdığı 114 kilogram uyuşturucu ile yakalanan sürücü "Kime…

Bakü-Tiflis-Kars demir yolunda testler başladıBakü-Tiflis-Kars demir yolunda testler başladı

Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattı sona doğru yaklaşıyor. Hattın Gürcistan-Türkiye arasındaki…