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12 yaşındaki çocuk bulduğu el bombasını evine götürdü

Ankara’nın Mamak ilçesinde metruk binaların bulunduğu arazide 12 yaşındaki çocuk el bombası buldu. Bulduğu el bombasını eve götüren çocuğun el bombasını anneannesine göstermesi üzerine durum polis ekiplerine bildirildi.

17 Ağustos 2017 Perşembe 22:41
12 yaşındaki çocuk bulduğu el bombasını evine götürdü

Olay, saat 16.00 sıralarında Mamak ilçesine bağlı Mutlu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 692. Sokak’taki metruk binaların bulunduğu arazide arkadaşlarıyla oynayan 12 yaşındaki Sefa Ş., el bombası buldu. El bombasını evine götüren çocuk, anneannesi Sultan B.’ye gösterdi. Torununun bomba ile eve geldiğini gören Sultan B., bir müddet yaşadığı şokun ardından bombayı aldığı yere bırakmasını istedi ve polise haber verdi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi intikal etti. Çevrede güvenlik önlemi alan polis, vatandaşların bombaya yaklaşmasına izin vermedi. Olay yerine gelen bomba imha uzmanları, el bombası üzerinde incelemelerde bulundu. El bombasının dolu olup olmadığı öğrenilemezken, incelenmek üzere emniyete götürüldü. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

“Patlayacak sandım”

Sultan B., torununun oynarken el bombasını bulduğunu, ardından eve getirdiğini söyleyerek, “’Bu patlamamış, nereden aldıysan oraya bırak hemen polisi arıyorum’ dedim. Çok korktum, halen korkuyu üstümden atamadım. Patlayacak sandım” diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Elif B., Sefa Ç.’nin kendisine “Elif teyze bombadan anlar mısın?” diye sorduğunu anlatarak, “’Ben anlamam ne bombası, bir de bomba çıkartma’ dedim. Sonra getirdi elinde. Ben de ona ’sen ne cesaretle bunu eline aldın’ dedim. Daha sonra karakolu aradım, ’çocuklar bomba bulmuş’ dedim” şeklinde konuştu.

Bir başka mahalle sakini ise televizyondan gördüğü için bombadan korkmadığını söyledi.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2017 Perşembe 22:41
  1. Ankara
  2. Torun
  3. Mamak
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