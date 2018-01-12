12 yaşında dünya rekoru kırdı!

Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Ahmet Hamdi Gürbüz, geçen hafta Ankara'da yapılan Türkiye Şampiyonası'nda topladığı 23.03'lük teknik puanla minik erkeklerde dünya rekoru kıran 12 yaşındaki Efe Çetiz'in kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, "Efe, inandığımız ve sportif karakteri çok sağlam bir sporcu." dedi.

Gürbüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, federasyon olarak Efe'yi yakından takip ettiklerini ve gelecekte kendisinden büyük beklentileri olduğunu vurguladı. Efe'nin her geçen gün artan bir azim ve kararlılıkla çalıştığını belirten Gürbüz, "Başarıların uluslararası anlamda olması, ülke sporu adına katkıdır. Efe, bugün bunu başarmıştır." ifadelerini kullandı.

Efe'nin bundan sonraki süreçte, uluslararası yarışmalarda da performansını artırarak ülke sporuna katkılar sağlayacağına inandıklarını dile getiren Gürbüz, "Efe, inandığımız ve sportif karakteri çok sağlam bir sporcu. İyi bir milli takım sporcusu olacak yapıda bir çocuğumuz. Antrenörü Gamze Güner'e de özellikle teşekkür ediyorum." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'deki organizasyonlarda Efe Çetiz'in genellikle altın madalya kazanan bir sporcu olduğunu anlatan Gürbüz, şöyle konuştu:

"Efe, elde ettiği 23.03'lük teknik puanla dünya rekorunun sahibi oldu. Artistik puanlarda hakemler değişik puanlama yapabiliyor ama teknik puanda bunu yapamazlar. Bu anlamda Efe'nin başarısı gerçekten büyük bir başarı. Federasyon olarak tüm çabamız, Efe Çetiz gibi sporcuların sayısını artırmak ve böyle sporculara imkanları seferber ederek, gelecekte olimpiyat sporcuları yetiştirmektir. Başarılı sporcularımızı en üst noktaya taşımakla mükellefiz. Efe Çetiz gibi sporculardan belki 10 yılda 3 tane bulursunuz. Bu noktada Gamze hoca gibi isimler büyük önem taşıyor. Bizim için antrenörlerimiz, sporcudan önce geliyor. Bu sporcularımızı, dünya arenasına antrenörlerimiz gönderiyor. Antrenörlerimizin, başarılı sporcular çıkarması, hepimiz adına çok önemli."

- Antrenör Güner: "Artık bizi çok daha zorlu bir yol bekliyor"

Efe Çetiz'in antrenörü Gamze Güner ise rekortmen sporcunun elde ettiği başarıyı "yapılması zor bir şey" şeklinde değerlendirdi.

Güner, Efe'de gelecek gördüklerini ve bu nedenle kendisinden yaşça büyük sporcularla mücadele ettirdiklerini belirterek, "Efe'yi, minikler kategorisine yaşıtlarından 4 sene önce çıkarttık. Hep kendisinden büyüklerle yarıştı ve başarılı oldu. Sporcumuzu, yine yaşı gelmeden yıldızlar kategorisine sokacağız." dedi.

Efe Çetiz'in gelişmesi için böyle bir yol haritası belirlediklerini vurgulayan Güner, "Minikler kategorisinde en üst noktaya çıkmak, 5 yıllık hedefimizdi. Biz bu hedefe, daha erken ulaştık. Şimdi bir üst kategoride mücadele edeceğiz. Efe'nin yaşından büyük sporcularla yarışmaya devam etmesini istiyorum, çünkü bizi hedefe bu yol ulaştıracak düşüncesindeyim." değerlendirmesinde bulundu.

Yıldızlar kategorisindeki ilk uluslararası deneyimlerini 2 hafta sonra Sırbistan'da düzenlenecek bir yarışta yaşayacaklarını aktaran Güner, şunları kaydetti:

"Artık bizi çok daha zorlu bir yol bekliyor. Efe'nin normalde yıldızlar kategorisine 2 yıl sonra çıkması gerekiyor. Türkiye'de yaş grubunda Efe'ye yakın bir sporcu yok ama bizim hedefimiz dünya arenası. Yıldızlar kategorisinde belki başarı daha geç gelebilir. Bunun bir başarısızlık olarak değerlendirilmemesi lazım. Yine kendisinden büyük sporcularla mücadele edecek. Çok çalışacak, çok mücadele edecek ve hiç yılmadan hedefe ilerleyeceğiz. "