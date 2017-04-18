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12 şehit haberi sonrası alçak tweet

Tunceli'de, içerisinde Ovacık İlçesi Hakimi ve güvenlik güçlerinin bulunduğu polis helikopteri düştü.

Eklenme: 18 Nisan 2017, 18:08

Tunceli'nin Pülümür ilçesinden 11.40'da kalkan Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait Sikorsky S-70 Blackhawk tipi helikopterin düşmesi sonucu 12 kişi şehit oldu.

VATANDAŞ SAVCILARI GÖREVE ÇAĞIRDI

Tüm Türkiye'yi yasa boğan haber sonrası sosyal medyada çirkin tweetler atanlar oldu. Atılan tweetlere sert tepki gösteren kullanıcılar şahıslar hakkında gerekli işlemlerin yapılması için savcıları göreve çağırdı.

 
EtiketlerKazaTuncelihelikopterşehitGÜNCEL Haberleri
Haber Tarihi: 18 Nisan 2017, 18:08
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