12 şehit haberi sonrası alçak tweet

Tunceli'nin Pülümür ilçesinden 11.40'da kalkan Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait Sikorsky S-70 Blackhawk tipi helikopterin düşmesi sonucu 12 kişi şehit oldu.



VATANDAŞ SAVCILARI GÖREVE ÇAĞIRDI



Tüm Türkiye'yi yasa boğan haber sonrası sosyal medyada çirkin tweetler atanlar oldu. Atılan tweetlere sert tepki gösteren kullanıcılar şahıslar hakkında gerekli işlemlerin yapılması için savcıları göreve çağırdı.

