12 milyon TL’lik sahte ürün ele geçirildi

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri Şehitkamil İlçesinde bulunan bir imalathane ve depoya yaptığı baskında marka tescilli ve logolu toz ya da sıvı çamaşır deterjanı, kireç önleyici, sıvı bulaşık deterjanı ve şampuanların taklitlerinin üretimi yapılarak piyasaya sürüldüğü bilgisinin alınması üzerine, emniyet güçleri operasyon düzenledi. Yapılan operasyon sonucunda, taklit olduğu değerlendirilen 40 bin 350 kg paketlenmiş toz deterjan, 6 bin 200 litre dolu vaziyette şampuan ve sıvı deterjan, 47 bin 500 adet üzerinde markalar yazılı paketlenmeye hazır şampuan ve sıvı deterjan kutusu, 18 bin 700 adet değişik temizlik ürünü markalarına ait boş karton koli, 767 bin 930 adet değişik markalarda temizlik ürünü sırt etiketi, 135 bin 900 adet şampuan kutularının ağızlarını kapatmakta kullanılan kapaklar, 8 bin 120 adet paketlemede kullanılan üzerinde deterjan markalarına ait yazılar bulunan boş deterjan poşetleri ile üretimlerde kullanılan 4 adet elektronik terazi, bir adet poşetleme makinesi ve bir adet poşet doldurma hunisi ele geçirildi.

Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık olarak 12 milyon 125 bin 756 TL olduğu ileri sürülürken, olayla ilgisi olduğu belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı. Şahısların sorguların ardından adli makamlara sevk edilecek