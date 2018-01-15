12 milyon ev kadınına emeklilik yolu

Hükümet, el işi yaparak aile bütçesine katkıda bulunan 12 milyon ev kadınına ‘isteğe bağlı sigortalılık’ ile emekliliğin yolunu açıyor. Ev kadınlarının isteğe bağlı sigortalı olabilmesi için 18 yaşından büyük ve başka yerde çalışmama şartı var. Ayrıca havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, dokuma, örgü, nakış, süs eşyaları gibi kendi imkânlarıyla çalışıp üreterek satışını yapmaları gerekiyor. Başvuru için vergi dairesinde gelir vergisi mükellefi olmadıklarına yönelik yazı almaları ve “isteğe bağlı sigorta giriş bildirgesi” doldurmaları yeterli oluyor.