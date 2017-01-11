12 milyar doları böyle çekti

ABD’nin 45’inci başkanı seçilen Donald Trump’ın son dönemde özellikle otomotiv devlerinin Meksika’da üretim yapmalarını eleştirmesi ve istihdamı ülkeye geri getirmeyenleri yüksek vergi ödemekle tehdit etmesi sonuç vermeye başladı.

Ford’un geçen hafta, Meksika’daki 1.6 milyar dolarlık yatırımını iptal edip, bunun yerine Michigan eyaletinde 700 milyon dolarlık yatırım yapacağını açıklamasından sonra dün de Fiat Chrysler, Michigan’a 1 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıkladı. Trump’un Meksika yatırımı için tehdit ettiği Japon Toyota’da dün 5 yıl içinde Amerika’daki fabrikalarına 10 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı. Böylece Trump’un tehditleri resmi olarak Başkanlık koltuğuna oturmadan yerini bulurken, bir haftada 12 milyar dolara yaklaşan yeni yatırım ülkeye çekilmiş oldu.

TWITTER’DAN TEŞEKKÜR

Başkan seçilmeden önce seçim kampanyası sırasında da şirketlerin ülke dışında üretim yapmasını sert bir dille eleştiren ve firmaların ABD’ye geri dönerek yurt içinde yatırım yapması ve istihdam yaratması gerektiğini vurgulayan Donald Trump, önceki gün tehditler savurduğu Twitter hesabı üzerinden Fiat Chrysler’e teşekkür ederek, “En sonunda gerçekleşiyor. Fiat Chrysler yatırım planını duyurdu” ifadesini kullandı. Trump mesajında ayrıca, ABD’nin en büyük ikinci otomobil üreticisi Ford’un geçen haftaki yatırım kararına da işaret ederek, Ford’a da teşekkür etti. Trump’un uyarılarını alan diğer otomotiv devleri de pazartesi günü kapılarını açan ‘Uluslararası Detroit Otomobil Fuarı’nda (NAIAS 2017) önümüzdeki süreçte Amerika yatırımlarını artırmayı planladıklarını açıkladı. İşte otomotiv devlerinin ABD’ye ilişkin son açıklamaları;

MARKALARIN ABD PLANLARI

* İtalyan Amerikan ortaklığı olan Fiat Chrysler önceki gün yaptığı açıklamada, şirketin, ABD'nin Michigan ve Ohio eyaletlerinde bulunan fabrikalarında modernizasyon için toplam 1 milyar dolarlık yatırım yapacağı bildirildi. Açıklamada ayrıca, söz konusu yatırımın 2 bin kişilik yeni istihdam yaratacağı belirtildi. Şirketin 2009'dan bu yana ABD'de 9,6 milyar dolardan fazla yatırım yaptığı bilgisinin paylaşıldığı açıklamada, bunun bugüne kadar 25 bin kişilik istihdam yarattığı kaydedildi. Açıklamanın ardından, Fiat Chrysler'in hisse başına değeri New York Borsası'nda yüzde 1.6 artış gösterdi.

* Amerikan Ford ise geçen hafta, Meksika’daki 1,6 milyar dolarlık yatırımını iptal etmeyi planladığını, bunun yerine Michigan eyaletinde 700 milyon dolarlık yatırım yapacağını ve 700 kişilik yeni istihdam yaratacağını bildirmişti.

* Japon otomotiv devi Toyota’nın sözcüsü Amanda Sawher York ise dün yaptığı açıklamada, önümüzdeki 5 yıl içinde Amerika’da fabrikalarına 10 milyar dolarlık yatırım yapacaklarını açıkladı. Yok,

“Bu yatırım hem şirketin Plano’daki yeni merkezini hem de otonom (sürücüsüz) ve robot otomotiv araştırmalarını kapsıyor” dedi.

* Trump’un eleştiri oklarının hedefindeki General Motors (GM) ise şu an yeni yatırım kararı açıklamazken, Trump’un Meksika’da üretildiği için eleştirdiği Cruze modellerinden bir kısmının, ABD’de satılmak üzere değil, diğer ülkelerdeki müşteriler için Meksika’da üretildiğini belirtti.

* Meksika’da önemli yatırımı olan Renault-Nissan CEO’su Carlos Ghosn ise Trump’un tehditlerini farklı bir açıdan değerlendirerek, “ABD’ye geri dönmek, para birimi oynaklığına karşı bir önlem olarak mantıklı olabilir” yorumunu yaptı. Bu da Ghosn’un önümüzdeki dönemde ABD yatırımlarını artıracağı mesajı olarak algılandı.

* Amerika’da emisyon skandalına imza atan Alman Volkswagen’in marka direktörü Herbert Diess, Meksika’da üretmeye devam edeceklerini, ama buna karşılık ABD’deki Tennessee fabrikasındaki kapasitelerini de artırabileceklerini açıkladı.

* Çinli Geely’nin sahibi olduğu İsveçli Volvo ise Amerika’da yatırımları artıracağı mesajını verdi. Volvo CEO’su Haman Samuelsson, yeni S60 modellerini ABD’de üretmeyi planladıklarını söyledi.

Tehdit gölgesinde OTOMOBİL ŞOVU

DETROIT’te ilk olarak 1907’de düzenlenen, 1989’dan itibaren ise uluslararası hale gelen ‘Uluslararası Kuzey Amerika Otomobil Fuarı’ (NAIAS) bu yıl ‘Donald Trump’un otomotiv devlerini hedef alan açıklamalarının gölgesinde açıldı. ‘Yılın ilk otomobil şovu’ ünvanını bu yıl Las Vegas’ta düzenlenen CES fuarına kaptırsa da Detroit fuarında çoğunluğu Amerika prömiyeri olmak üzere 40 yeni model tanıtılıyor. 22 Ocak’a kadar ziyaret edilebilecek fuarda dikkat çeken modeller şöyle;

Gövde gösterisi yaptı

Alman Mercedes, yeni GLA’dan E-Serisi Coupe’ye uzanan pek çok yeni modelini Detroit’te tanıtıyor. Fuarda ayrıca Mercedes-AMG’nin 50. yıl dönümü için geliştirilen AMG GT C Edition 50 de tanıtıldı. Kapsamlı motor seçeneklerinin yanı sıra yenilenen iç ve dış tasarımı ve güncellenen donanımlarıyla yeni GLA ile etkileyici coupe gövde orantılarını heyecan uyandıran tasarım detaylarıyla harmanlayan yeni E-Serisi Coupe dikkat çekti

Qashgai ABD’li oldu

Japon Nissan’dan beklenen hamle geldi ve sonunda Qashqai’yi Amerikan pazarına sundu. ABD’de Rogue Sport ismini alan Qashgai ilk kez Detroit fuarında Amerikalılara tanıtıldı. İç ve dış tasarım olarak Avrupa’da satılan ikiz kardeşinden farklı olmayan Rogue Sport’un kaputu altında 2 litre hacimli, benzinli bir motor görev yapıyor.

En sportif Koreli

Frankfurt otomobil fuarında GT konseptini sergileyen Güney Koreli Kia, Detroit’te bu konseptin seri üretim halini Stinger ismiyle tanıttı. Bu yıl ABD’de satışa sunulacak araçta 258 beygir gücünde turbo beslemeye sahip 2 litre ve 379 beygir gücünde çift turbo beslemeli 3.3 litre hacimli V6 motor bulunuyor.

2018’de üretilecek

Alman Audi, Detroit’te büyük SUV segmentinde yer alacak Q8 modelinin konseptini tanıttı. Daha önce üretilen bütün Audi modellerinden daha lüks olduğu belirtilen bu araç Alman markanın büyük boy coupe-SUV segmentinde yaptığı ilk deneme ve seri üretime de 2018 yılında geçecek.

Camry geri dönde

Uzun süredir beklenen Toyota modeli Camry, nihayet Detroit Otomobil Fuarı’nda görücüye çıktı. Büyük sedan Camry’nin sekizinci jenerasyonu, tepeden tırnağa ciddi bir makyaj işlemi gördü. Japon üretici, Toyota Yeni Küresel Mimarisi (Toyota Global New Architecture, kısaca TNGA) adlı platformdan çıkan otomobilin kendinden önceki tüm Camry’lerden “daha atletik ve sürmesi daha keyifli” olduğunun altını çiziyor.

Amiral gemiyi yeniledi

Lexus, Detroit’te tamamen yenilenmiş, 5. nesil LS sedan modelini tanıttı. Boyutları büyüyen amiral gemisini GA-L isimli lüks otomobil platformuna taşıyan Japon marka, LC 500 coupe’nin de temellerinde yatan bu platform sayesinde aracı daha geniş ve alçak bir tasarıma kavuştururken ağırlık merkezini de aşağıya çekmiş.

Elektrikli olarak döndü

Volkswagen’in 1950’den 2013 yılına kadar ürettiği efsane minibüsü T2, Detroit fuarında yeniden ortaya çıktı. Elektrikli araç ve sıfır emisyon hedefi doğrultusunda geliştirilen I.D. Buzz isimli yeni minibüs Detroit fuarında tanıtıldı. Araç 369 beygir gücüne sahip olacak ve iki motor kullanarak yaklaşık 434 kilometre yol kat edilebilecek. Araçta sekiz yolcu koltuğu ve iki bagaj bölmesi yer alıyor.

GEREKİRSE.....

Oto dışındaki diğer devlerin durumu

CARRIER: Trump, Amerikalı klima üreticisi Carrier ile yaklaşık bin işçinin işten çıkarılmasını önleyecek bir anlaşma yaptı. Şirketin Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Trump yönetimiyle Indianapolis kentinde kapatılması beklenen iki Carrier fabrikasında çalışan bin 400 işçiden bine yakınının işsiz kalmasını engelleyecek bir anlaşmaya varıldığı bildirildi. Anlaşma, Trump’ın sanayi istihdamını ABD’de tutma vaadi bakımından önemli bir adım olarak yorumlandı.

APPLE: Trump, vergi teşvikleri sayesinde teknoloji devinin ABD’de büyük bir tesis kurmasını sağlayacağını söylemişti. Trump, başkan adayı iken iPhone üreticisini yurdışındaki üretimi nedeniyle eleştiriyordu. Fortune’un haberine göre Apple, iPhone üretimini ABD’ye getirmenin yollarını arıyor.

FOXCONN: Tüketici elektroniği konusunda dünyanın en büyük parça üreticilerinden Foxconn, ABD’de bir montaj tesisi yatırımı için görüşmeler yaptığını bildirdi. Foxconn’un çoğu Çin’de zolmak üzere 1 milyon çalışanı bulunuyor.

MACY’S: Trump’ın göçmen karşıtı söylemleri nedeniyle Amerikan perakende satış grubu, Trump’ın erkek giyim koleksiyonunu satmayı durdurdu. Bunun sonrasında Trump sadece 2015 içinde Macy’s aleyhine 34 tweet attı. Bunlar 2016’da da devam etti. Son olarak aralık ayında Trump, ‘İyi haber, Macy’s’in hisseleri serbest düşüşte. Ordan Noel alışverişi yapmayın’ şeklinde bir tweet attı. Trump’ın boykot çağrılarının, şirketin hisselerinin son 2 yılda sert bir şekilde düşmesinde etkilmi olduğu belirtiliyor.

REXNORD: Endüstriyel üretici Rexnord da Trump’ın gazabına uğrayalardan. Milwaukee’de üretim yapan ve fabrikasını Meksika’ya taşımayı planlayan endüstriyel üretici Rexnord firmasını Trump Twitter üzerinden uyarmıştı. Ancak şirket planlarını hayata geçermeye kararlı olduğunu ve 300 kişinin işine son vereceğini söylüyor.

LOCKHEED MARTIN: Trump geçtiğimiz günlerde twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “F-35 Programı ve maliyeti kontrolden çıkmış. 20 Ocak’tan sonra yapılan askeri ve diğer alımlarda milyarlarca dolar tasarruf edilebilir ve edilecek.” ifadelerini kullandı.

BOEING: Trump’ın son dönemde hedef aldığı bir diğer savunma şirketi Boeing. Trump, havacılık devinin ürettiği Air Force One 747’inin maliyetini eleştirmişti. Maliyetin yaklaşık 4 milyar dolara ulaştığını iddia eden Trump, “Boeing’in çok para kazanmasını isteriz ama o kadar çok değil.” diyerek, Air Force One siparişinin iptal edilmesini istemişti.