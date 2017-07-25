12 DAEŞ'li tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 13 gün önce, il merkezi ile İnegöl ve Orhangazi'de önceden belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 kişi, sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 12'si çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OLAY

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri 13 gün önce, il merkezi ile İnegöl ve Orhangazi'de önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 14 kişinin adreslerinde yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirilmişti.