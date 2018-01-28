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Şırnak'ta 12 bölge güvenlik bölgesi ilan edildi

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde 12 bölge, 15 gün süreyle geçici güvenlik bölgesi ilan edildi.

28 Ocak 2018 Pazar 12:21
Şırnak'ta 12 bölge güvenlik bölgesi ilan edildi

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, geçici güvenlik bölgesi ilan edilen bölgeler hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, “5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11’inci maddesi ve 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 32/A maddesi gereğince ilimizde bulunan 12 mevkide milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması maksadıyla Beytüşşebap ilçesi 1541 rakımlı tepenin kuzeydoğusu, Sivrisinek sırtı, Hinzurik Tepe, Zoraba mevkii, Dönmezler 500 metre kuzeybatısı, Beyaza Tepe'nin 400 metre kuzeybatısı, 2341 rakımlı tepenin 1 kilometre güneybatısı, Sarıyer Tepe'nin 500 metre batısı, Hezil Çayı'nın 500 metre güneyi, 1749 rakımlı tepenin 300 metre kuzeydoğusu ve Taş Ağacı Deresi kırsal alanları arasında bulunan bölgelerde 29 Ocak 2018-12 Şubat 2018 tarihleri arasında 15 gün süreyle valiliğimizce geçici özel güvenlik bölgesi ilan edilmiştir” denildi.

Haber Tarihi: 28 Ocak 2018 Pazar 12:21
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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