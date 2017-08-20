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12 bini aşkın Suriyeli Kurban Bayramı nedeniyle ülkelerine gitti

Kurban Bayramı’nı ülkelerinde geçirmek için randevu alan 44 bin 322 Suriyeli’den 12 binden fazlası ülkesine giderken sınırda yoğunluk yaşandı.

20 Ağustos 2017 Pazar 16:07
12 bini aşkın Suriyeli Kurban Bayramı nedeniyle ülkelerine gitti

Türk Silahlı Kuvvetlerinin desteğiyle Özgür Suriye Ordusu tarafından başarı ile neticelendirilen Fırat Kalkanı Harekatıyla huzur, barış ve güvenliğin sağlandığı Suriye’nin Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Cerablus ve El Bab bölgelerine Suriyelilerin gidişi sürüyor. Öncüpınar Sınır Hattı’nda geniş güvenlik önlemi alan asker ve polis, Suriyelilerin izdiham oluşturmasına engel oluyor.

Suriyelilerin ülkelerine sadece Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden gitmelerine izin veriliyor. Türkiye’nin dört bir tarafından gelerek Kilis Valiliğinin randevu sistemine başvuru yapıp sıra alan Suriyeliler 15-30 Ağustos tarihleri arasında ülkelerine gidecek.

Öte yandan 44 bin 322 Suriyeli ülkesine gitmek için Kilis Valiliği online randevu sisteminden gün aldı. Günde ortalama 3 bin Suriyeli bayram için ülkelerine geçiş yapıyor. 5 ayrı kontrol noktasından geçen Suriyeliler, Öncüpınar Sınır Kapısı’nda kurulan sağlık merkezinde bulaşıcı hastalıklara karşı 0-15 yaş grubundaki çocuklarının eksik aşılarını yaptırıyor.

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2017 Pazar 16:07
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