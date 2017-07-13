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12 bin polis alımı yapılacak

Yozgat POMEM Müdürü Şaban Kütükoğlu, 20. Dönem tamamlanmadan 21. Dönem planlanmasının yapıldığına değinerek, bu dönem için yaklaşık 12 bin öğrencinin alınacağını açıkladı.

13 Temmuz 2017 Perşembe 16:08
12 bin polis alımı yapılacak

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığınca üniversite mezunu adaylar arasından 7 bin 423 erkek, bin kadın aday olmak üzere toplam 8 bin 423 polis memuru adayı Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde eğitime başlayacak.

Yozgat POMEM Müdürü Şaban Kütükoğlu, Türkiye genelinde POMEM'lerin 20. Dönem üniversite mezunlarını aldığını belirterek, "Türkiye genelindeki POMEMlere ilişkin planlama yapıldı. Bu çerçevede Yozgat POMEM'e 620 erkek 400 bayan olmak üzere toplam bin 20 öğrenci eğitime alındı. Önümüzdeki Çarşamba gününe kadar sürecek intibak eğitimleri başladı. Daha sonra eğitim öğretime başlayacağız" dedi.

POMEM öğrencilerinin Yozgat'ta 5 ay kalacağını ifade eden Kütükoğlu, 34 ilden gelen öğrencilerin polislik eğitimi alacağını aktardı. Yoğun bir eğitim dönemi içerisine gireceklerini dile getiren Kütükoğlu, teşkilatın ihtiyacı olan polisleri yetiştireceklerini kaydetti.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2017 Perşembe 16:08
  1. polis alımı
  2. Emniyet Genel Müdürlüğü
  3. Yozgat POMEM Müdürü Şaban Kütükoğlu
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