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12 bin kişilik ordu! Suriyeli aşiretlerden flaş çağrı...

Suriyeli aşiretler olarak Zeytin Dalı Harekatı'nı desteklediklerini söyleyen Suriye Yüksek Aşiretler Meclisi Başkanı Şuaytat Aşireti Lideri Rafi Racu Ebu Ukle, Türkiye’ye sığınan gençleri topraklarını terörist örgütlerden temizlemeye çağırdı.

27 Ocak 2018 Cumartesi 13:15
12 bin kişilik ordu! Suriyeli aşiretlerden flaş çağrı...

Suriyeli aşiretlerden Zeytin Dalı Harekatı’na destek geldi. Suriyeli aşiretlerin ve halkların yüzde 80’ini kapsayan Suriye Yüksek Meclisi Başkanı Şuaytat Aşireti Lideri Rafi Racu Ebu Ukle, gençleri topraklarını terörist örgütlerden temizlemeye çağırdı.

BİRLİKTE SAVAŞACAĞIZ

Suriye aşiretleri olarak Zeytin Dalı Harekatı’nı destekledikleri söyleyen Ebu Ukle, “Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) olarak Türkiye Cumhuriyeti Devletinden destek istedik ve bu mücadelede sonuna kadar Türkiye’nin yanındayız. Ülkemizde bir tane bile terörist kalmayıncaya kadar birlikte savaşacağız. Kandil’den inen teröristler ve Amerika’nın yarattığı PYD-YPG’den kurtuluncaya kadar devam edeceğiz. Bölgedeki Arap, Türkmen, Kürt, Hıristiyan, Dürzi tüm aşiretler olarak Türkiye’nin yanındayız ve Afrin Operasyonu’na desteğimizi sürdüreceğiz. Teröristlerin devlet kurmasına izin vermeyeceğiz” dedi.

SURİYELİ GENÇLERE ÇAĞRI

Ebu Ukle şunları söyledi: “Kurduğumuz Aşiretler Ordusu’nda savaşan çocuklarımızın sayısı 12 bine ulaştı. Zeytin Dalı Operasyonu’na katılıyoruz. Ben buradan Türkiye’deki Suriyeli gençleri de vatan savunmasına çağırıyorum. Gelin terörden kurtulalım, Türkiyeli dostlarımızı destekleyelim. Bugün Cerablus’ta, El Bab’da halk gösteri yapıyor, ‘Biz de savaşalım’ diyorlar. Eğer Türkiye’deki Suriyeli gençlerin Suriye’ye geçip savaşmalarına izin verirsek, 50 bin sayısına ulaşırız.”

4 DESTEK MİTİNGİ

“29 Ocak’ta Urfa’da büyük bir gösteri düzenleyeceğiz. Eş zamanlı olarak İstanbul, Mersin ve Adana’da gösteriler düzenleyeceğiz. Türkiye’deki bütün Suriyeli evlatlarımızı davet ediyorum. Afrin’de ÖSO 20 noktadan fazla yerde savaşıyor. Oradaki bütün savaşçılar bizim evlatlarımız. Afrin biter bitmez, Münbiç, Tel Abyad, Haseke, Rakka. Topraklarımızda hiçbir terörist kalmayıncaya kadar bu operasyonu sürdüreceğiz.”

YENİ ŞAFAK

Haber Tarihi: 27 Ocak 2018 Cumartesi 13:15
  1. Zeytin Dalı Harekatı
  2. Suriye Yüksek Meclisi Başkanı Şuaytat Aşireti Lideri Rafi Racu Ebu Ukle
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