119 kaçak göçmeni bir otobüse sığdırdılar

Sungurlu ilçesinde polis ekipleri şüphe üzerine Erzincan’dan Ankara’ya gittiği öğrenilen Mustafa Y. yönetimindeki 59 UR 095 plakalı yolcu otobüsünü durdurdu. Polis ekiplerinin otobüste yaptığı aramada Türkiye’ye yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen Irak, Türkmenistan, Suriye, Afganistan, Somali ve Pakistan uyruklu olduğu öğrenilen 102’si erkek, 9’u kadın, 8’i çocuk 119 göçmen yakalandı.

Bagajdan bile göçmen çıktı

Sungurlu Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kontrol noktasında durdurdukları ve trafikten men edildiği öğrenilen otobüsün her tarafından kaçak göçmen çıktı. Bazı kaçak göçmenlerin otobüs içerisinde üst üste, bazılarının ise otobüs şoförlerinin dinlenmek amacıyla kullandığı bölümde yolculuk yaptığı öğrenildi. Polis ekiplerinin yaptığı detaylı aramada otobüsün bagaj kısmından da 20 göçmen çıktı.

Bazı kaçak göçmenler, Türkiye’ye yaklaşık iki ay önce farklı tarihlerde yasa dışı yollardan giriş yaptıklarını söyledi. Göçmenler, Erzincan’dan Ankara’ya çalışmak için gittiklerini ifade etti.

Polis ekipleri tarafından kimlik kontrolleri yapılan göçmenlerin Göç İdaresi İl Müdürlüğü’ne teslim edilmek üzere Çorum’a gönderildiği öğrenildi.